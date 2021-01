Aanscherping abortuswet splijt Poolse samenleving

In Polen raken de gemoederen verhit nu abortus er bijna onmogelijk geworden is. 'Dit is een oorlogsverklaring door de regering', zeggen vrouwenorganisaties en de politieke oppositie. De katholieke kerk en conservatieve groepen juichen de strengere wet toe.

Hoewel Polen in de ban is van een streng koudefront, loopt de temperatuur in verschillende steden 's avonds figuurlijk flink op. Sinds woensdag rolt opnieuw een protestgolf over het land. De ultraconservatieve regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) en het grondwettelijk hof zijn de kop van Jut.

De regering stak de lont in het kruitvat met de publicatie van een strengere abortuswet in het staatsblad. Het dossier verdeelt de Poolse maatschappij al jaren. Een deel van de bevolking hangt de traditionele katholieke waarden aan, terwijl anderen in navolging van West-Europese landen gewonnen zijn voor secularisering.

Volksprotest

Sinds ze in 2015 aan de macht kwam, maakte de PiS er geen geheim van Polen weer op een ultraconservatieve leest te willen schoeien. Abortus hoort volgens de partij in zo'n maatschappij niet thuis. Daarom probeerde ze in 2016 en 2018 de wet over zwangerschapsonderbreking aan te scherpen langs parlementaire weg. Maar volksprotest smoorde die pogingen in de kiem.

Tot nu hadden we het over de hel die voor vrouwen gecreëerd werd, vanaf nu doen wij de regering in de hel belanden. Klementyna Suchanow Kopstuk Strajk Kobiet

Vorig jaar veranderde de PiS het geweer van schouder. De regeringspartij schakelde het grondwettelijk hof in. De rechters - de voorbije vijf jaar benoemd door de PiS - oordeelden op 22 oktober dat abortus slechts in twee gevallen kan: als het leven van de moeder in gevaar is en bij verkrachting of incest. Ze schermden met de rechten van een ongeboren kind om abortus te verbieden als de foetus misvormd is.

Het arrest stuurde een schokgolf door Polen. Wekenlang vonden in tientallen steden grote manifestaties plaats, vaak op initiatief van jonge vrouwen. Het waren de grootste antiregeringsprotesten sinds de val van het communisme in 1989.

Gemoederen bedaren

In een poging de gemoederen te bedaren schoof de regering de publicatie van de strengere wet de voorbije drie maanden voor zich uit. De demonstranten verdwenen uit de straten, maar de geest lijkt niet uit de fles gehaald.

De regering probeert de aandacht af te leiden van haar incompetentie in de strijd tegen het coronavirus. Burgerplatform Belangrijkste oppositiepartij Polen

Zodra het arrest woensdagavond verschenen was, vulden duizenden demonstranten weer de straten in Warschau, Lodz, Krakau, Katowice en Poznan. Vaak duiken pancartes en maskers met het symbool van de pro-abortusbeweging op - een rode bliksemschicht - net als spandoeken met leuzen als 'Lieve wereld, red de Poolse vrouwen van deze sadistische regering' of 'Abortus is gezondheidszorg'.

Opnieuw lopen vrouwen voorop in de strijd. 'Dit is een oorlogsverklaring', zei Marta Lempart, een drijvende kracht achter de beweging Strajk Kobiet (Vrouwenstaking). Haar collega Klementyna Suchanow belooft de regering zwaar verzet. 'Tot nu hadden we het over de hel die voor vrouwen gecreëerd werd, vanaf nu doen wij de regering in de hel belanden.'

Oorlog

De demonstranten krijgen steun uit politieke hoek. Het centrumrechtse Burgerplatform, de belangrijkste oppositiepartij, verwijt de PiS een 'Pools-Poolse oorlog te ontketenen'. Linkse partijen gewagen van een 'oorlog tegen vrouwen die de regering nooit zal winnen'.

1/3 bevolking In de peilingen heeft de PiS nog altijd minstens een derde van de bevolking achter zich.

Volgens de demonstranten en de oppositie duwt de PiS niet toevallig nu door. 'De regering probeert de aandacht af te leiden van haar incompetentie in de strijd tegen het coronavirus', meent het Burgerplatform. 'Dat is exact wat de communisten zouden doen: wachten tot alles instort om hervormingen door te voeren', zegt de beweging Poolse Oma's.