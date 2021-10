Aanslag overschaduwt aantreden van nieuwe Noorse regering

In de Noorse stad Kongsberg heeft een 37-jarige man vijf mensen om het leven gebracht met pijl en boog. De veiligheidsdiensten gaan intussen uit van een terreurdaad. Het incident overschaduwt het aantreden van de nieuwe Noorse regering.

Woensdagavond om iets over zes uur ontving de Noorse politie een eerste melding van een man die met pijl en boog mensen aanviel in het centrum van de Zuid-Noorse stad Kongsberg. De 37-jarige dader, die de Deense nationaliteit heeft maar woonachtig is in Kongsberg, werd om iets voor zeven ingerekend.

De meeste slachtoffers werden doodgeschoten in een supermarkt. Het gaat om vier vrouwen en een man, die allen tussen 50 en 70 jaar oud zijn. De twee gewonden bevinden zich nog in het ziekenhuis, maar zijn buiten levensgevaar. Tijdens zijn vlucht voor de politie beschoot de man ook de agenten met pijlen.

In een mededeling omschrijft de politie de aanval als 'een terreurdaad', al moet verder onderzoek precieze opheldering verschaffen over de motieven van de verdachte. Wel is gebleken dat de Deense man al in 2020 op de radar van de politie verschenen is, omdat er aanwijzingen waren dat hij geradicaliseerd was. Volgens de autoriteiten had hij zich recentelijk bekeerd tot de islam.

Utøya

Net vandaag treedt een nieuwe coalitie aan in Noorwegen. De conservatieve regering van Erna Solberg wordt na acht jaar opgevolgd door een centrumlinks minderheidskabinet, bestaande uit de kleinere Centrumpartij en de sociaaldemocratische Arbeiderspartij. Jonas Gahr Støre, de leider van die laatste fractie, wordt de nieuwe eerste minister van Noorwegen en geldt als een voorstander van de lucratieve olie- en gassector.

Van de 19 ministerportefeuilles gaan er tien naar vrouwen. Anniken Huitfeldt krijgt de portefeuille Buitenlandse Zaken. Ook Energie en Justitie zijn in handen van een politica. Het is niet de eerste keer dat ruim de helft van de regeringsposten in Noorwegen naar vrouwen gaat. Dat gebeurde ook al tweemaal onder Jens Stoltenberg.

De nieuwe ploeg telt bovendien twee overlevers van de schietpartij op het Noorse eiland Utøya in 2011. Anders Breivik schoot toen 69 jongeren dood op het jaarlijkse politieke zomerkamp van de Arbeiderspartij. Zowel minister van Onderwijs Tonje Brenna als de nieuwe minister voor Industrie Christian Vestre kon destijds aan Breivik ontkomen.

Dat deze fantastische politici die achtergrond meedragen, toont dat we een lange weg hebben afgelegd. En daar ben ik zeer trots op. Premier Jonas Gahr Støre Over de twee ministers die de schietpartij van Anders Breivik overleefden