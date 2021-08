Aantal bootmigranten in Italië verdubbeld in jaar

In de afgelopen twaalf maanden is het aantal migranten dat in Italië aangekomen is ruim verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers van het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken.

Tussen 1 augustus 2020 en 31 juli 2021 kwamen 49.280 mensen aan land via de Italiaanse kust. Dat is een stijging van 128 procent vergeleken met een jaar eerder. Slechts 4.239 van hen werden op de Middellandse Zee opgepikt door reddingsboten van ngo's. In het leeuwendeel van de gevallen - 40.727 - ging het om 'autonome' aankomsten, waarbij de nieuwkomers Italië zelfstandig bereikten.

Zeeziekte

Het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken meldt nog dat de meeste migranten uit Libië (22.343) of Tunesië (17.677) vertrokken. Volgens de informatie die de migranten zelf bij aankomst verstrekten, waren de Tunesiërs (14.153) het meest vertegenwoordigd, gevolgd door de Bengalezen (6.027) en Ivorianen (3.312). Door de risicovolle oversteek te wagen, proberen de migranten te ontsnappen aan de detentiecentra in Libië.

Ondanks de verdubbeling vallen de cijfers niet te vergelijken met de periode tussen 2014 en 2017, toen Europa kampte met een migratiecrisis. Zo arriveerden tussen 1 augustus 2016 en 31 juli 2017 nog 182.877 mensen in Italië. Nu gaat het dagelijks om enkele honderden bootmigranten die op het eiland Lampedusa aankomen.

