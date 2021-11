Abdeslam op proces: 'Ik leefde zoals ik had geleerd om hier in het Westen te leven'

Op het proces over de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs kwam Salah Abdeslam dinsdagnamiddag aan het woord. 'Zelfs dieren worden zo niet behandeld', zei Abdeslam over zijn leven in de gevangenis.

Grijze vest op een licht overhemd, kort geknipt haar en een baard, zo verscheen Salah Abdeslam dinsdag voor de rechtbank in Parijs. Na de horror van de getuigenissen van de overlevenden en de nabestaanden van slachtoffers van de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs kwamen vanaf dinsdagnamiddag de beschuldigden aan het woord, te beginnen met Abdeslam, de enige overlevende van het commando van de terreurgroep IS dat 130 dodelijke slachtoffers en honderden gewonden maakte.

Abdeslam riskeert levenslang voor de terroristische misdaden waarvan hij beschuldigd wordt. Maar over hun religieuze overtuiging en radicalisering zal het speciale hof van assisen de beschuldigden de komende dagen niet ondervragen. Die aspecten komen pas in januari aan bod. In maart wordt hun psychologische en psychiatrische evaluatie besproken.

24 uur op 24 uur leven met camera’s op je gericht... Ik heb het met moeite doorstaan, dankzij mijn Heer. Salah Abdeslam Verdachte aanslagen Parijs

Abdeslam kreeg nu vragen over zijn leven voor hij radicaliseerde. Toen ging hij uit en maakte hij plezier met vrienden, gaf hij mee. 'Ja, vroeger. Zo was ik. Ik ben geboren in België, ik ging naar school. Ik leefde zoals ik had geleerd om hier in het Westen te leven', zei hij. Hij ging ook naar nachtclubs. 'Ik was niet aan het dansen, ik ben niet echt een danser.' En hij ging naar het casino. 'Het overkwam mij vroeger. Ik speelde de spelletjes die er in het casino zijn. Het was gewoon voor de lol.'