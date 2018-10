Aboutaleb: 'Drugsgeld is bijl aan de wortel van onze economie'

De burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, is zowat de laatste socialist naar wie zijn collega Bart De Wever opkijkt. Ze zijn bondgenoten in de ‘war on drugs’ die eerst Rotterdam en nu ook Antwerpen moet voeren.

De Wever sprak vorige maand in een ophefmakend interview met de Nederlandse de Volkskrant over de ‘war on drugs’ vol bewondering over Aboutaleb.

‘We zijn het over alles eens.’ De twee havenconfraters zien elkaar geregeld, begin zomer nog op mondiaal burgemeestersoverleg in Singapore. ‘De Wever nodigt me daar op de World City Summit, die om de twee jaar gehouden wordt, altijd uit voor een ontbijt. Op zijn kosten.’

Het grote topic tussen Antwerpen en Rotterdam is de drugstrafiek via de havens.

‘We moeten goed opletten. De massieve hoeveelheden drugsgeld zijn de bijl aan de wortel van onze economie en de stabiliteit van onze steden, zoals wij in Nederland merken. De Wever en ik zitten samen omdat een ‘frappez toujours’-aanpak cruciaal is. Ik begrijp de schrik over de verschuiving van de cocaïnehandel van Rotterdam naar Antwerpen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat Antwerpen met de gebakken peren zit omdat wij harder duwen, of omgekeerd’, aldus Aboutaleb, bijna 10 jaar burgemeester in Rotterdam.

De Wever steekt niet weg dat hij jaloers is op Aboutaleb. Diens achtergrond en verhaal geven hem volgens De Wever meer vrijheid om ongemakkelijke waarheden te vertellen, een luxe die hem niet gegund is.

De gewezen journalist en politicus voor de Nederlandse sociaaldemocratische PvdA is het dichtste wat de Dutch Dream benadert. Hij combineert de nuchtere boerenkool-met-worstbestuursaanpak met de ‘can do’-mentaliteit van de ambitieuze migrant.

Bio Ahmed Aboutaleb Ahmed Aboutaleb (57) groeide op als zoon van een imam in Beni Sidel, een dorp in het Marokkaanse Rifgebergte. Hij verhuisde op zijn vijftiende naar Den Haag in Nederland. Voor hij PvdA- politicus werd, werkte hij als journalist en woordvoerder. Daarna was hij bestuurder in Amsterdam en van 2007 tot eind 2008 staatssecretaris voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het vierde kabinet-Balkenende. Sinds 5 januari 2009 is hij burgemeester van Rotterdam, als eerste Nederlander van Marokkaanse afkomst.

Aboutaleb - 57 jaar geleden geboren in Marokko - verhuisde pas op zijn 15de naar Nederland.

‘Als werk moeilijk en zwaar is, vragen ze in West-Europa een migrant. Hier ben ik’, grapte hij deze week op een lezing van de werkgeversorganisatie Voka. ‘Ik ben ook even weggeslopen naar Molenbeek om op een terrasje een Marokkaanse thee te gaan drinken.’

Aboutaleb gaf de aanwezige Brusselse politici Pascal Smet en Bianca Debaets een lesje in efficiënte Hollandse bestuurscultuur. Die doet het Brusselse imbroglio op een sputterende deux-chevaux lijken. Wat volgt is de neerslag van elementen uit Aboutalebs speech en een gesprek achteraf met De Tijd.

Mocromaffia

De Wever kreeg felle kritiek toen hij de Antwerpse drugshandel linkte met de (Marokkaanse) Mocromaffia. ‘Als ik man en paard noem, staat niemand op om mij een racist te noemen. Ik heb inderdaad een andere positie om te spreken’, zegt Aboutaleb daarover.

‘Het is wel zo dat elke burgemeester mag én moet spreken over wie en waarmee we te maken hebben. Het grote aandachtspunt in Rotterdam is een Albanese bende die cocaïne aanvoert vanuit Zuid-Amerika. Voor dat ‘Albanese’ probleem ben ik op bezoek geweest bij de burgemeester van (de Albanese hoofdstad, red.) Tirana en de president van Albanië. Ik ging omdat ik met een probleem zit, niet om duidelijk te maken wat de afkomst van de drugsbende is. Zoals ik evenmin wegmoffel dat een deel van de economische ondermijning van Rotterdam - drugsgeld dat geïnvesteerd wordt in de witte economie - geconcentreerd is rond een deel van mijn Turkse inwoners in Rotterdam-Zuid. Als burgemeester ga je naar die wijken en probeer je er iets aan te doen.’

Aboutaleb is niet altijd en voor iedereen een knuffel-Marokkaan. Hij krijgt van links de kritiek dat hij over integratie moslims onder de bus gooit. Rechts zet hem weg als een man met twee gezichten - Aboutaleb bidt als gelovige vijf keer per dag - die ooit verklaarde dat hij zijn dochters liever met een moslim zag trouwen.

Europa worstelt met migratie. Er is oprukkend moslimradicalisme, links- en rechtsextremisme. Aboutaleb blijft er als kind van de migratie rustig onder.

'De strijd tegen terrorisme en gewelddadig radicalisme is prioritair. Maar we moeten wel in gesprek blijven. Zonder polarisering in de elektrotechniek heb je geen licht. Een hard, radicaal debat over de koers van onze samenleving is nodig. Mensen mogen er best openlijk voor uitkomen dat ze door de migratie het gevoel hebben onder de voet te worden gelopen, dat ze zich in hun identiteit bedreigd voelen. Wij in Europa kennen wel wat van crisissen. Dit overleven we ook wel weer. Zoals we altijd doen’, luidt het tijdens het gesprek na de lezing.

Normen en waarden

Niet dat een multiculturele stad besturen gemakkelijk is.

‘Na de couppoging in Turkije marcheerden honderden Turkse Rotterdammers met vlaggen op naar het consulaat. Diezelfde Turken gingen een paar dagen later Koerden te lijf. Het bewijst dat sommige groepen Nederlanders een lesje in democratie kunnen gebruiken. Als je bij ons komt wonen, krijg je de vruchten, maar daar horen ook plichten bij.'

Schermvullende weergave Aboutaleb met Antwerps burgemeester Bart De Wever. ©Imagedesk / Bas Bogaerts

'Als je er niet tegen kunt dat met God gelachen wordt, staat het je vrij te vertrekken. Nederlandse boeren zijn ooit naar Canada en Polen vertrokken omdat ze de Europese milieunormen veel te streng vonden. Met dit soort uitspraken krijg ik van moslims de kritiek dat ik niet achter ze sta. ‘Dit is de burgemeester die ‘rot op’ zegt tegen de moslims’, werd ik ooit ingeleid op een bewonersvergadering. Tegelijk was dat de aanzet tot een van de beste discussies die ik ooit had over democratie en vrijheid. Bij ons mag Pegida (een anti-islambeweging, red.) betogen in de buurt van een moskee, een beslissing waarvoor ik veel kritiek kreeg. Vrijheid van demonstratie is een grondrecht.’

‘Nieuwe Nederlanders of Belgen kunnen niet genoeg onderwezen worden in ons West-Europese waarden- en normenstelsel. Maar er is wel een belangrijk onderscheid tussen beide. Normen zijn niet onderhandelbaar. Het zijn onze duur bevochten grondrechten, verankerd in de wet. Homorechten, anti-discriminatie, man en vrouw zijn gelijk. Punt.'

'Het is ons baken op de heuvel die we met bloed, zweet en tranen moeten verdedigen. Ook ik. Zonder die passie, kan ik beter aardappelen gaan telen in de polder. Daarnaast zijn er waarden. Die kunnen evolueren, belangrijker worden of net minder, en zelfs verdwijnen. Een voorbeeld is het kerkelijk huwelijk, dat meer en meer passé is.

Toch stoort hij zich ook aan het politieke debat. ‘Dat lijkt alleen nog over migratie en identiteit te gaan. Het is prima hoor, want nodig, maar ik wil erop wijzen dat er nog andere problemen zijn. Veel mensen worstelen nog elke dag om een boterham op tafel te krijgen. In Rotterdam zijn er ondanks onze bloeiende haven nog altijd 36.000 werklozen.

Zijn visie op de haven en economie begint met één lijn. Die met de evolutie van de werkgelegenheid in de haven.

‘Er vloeien jaarlijks 2 à 3 miljard euro nieuwe privé-investeringen naar onze haven. Volgens de klassieke wetten van de economie zou je verwachten dat met die investeringen ook de jobs volgen. Mis poes! De werkgelegenheid zakte het voorbije decennium jaar na jaar. Hoe dat komt? In de haven waren niet zo lang geleden nog 6 à 8 mensen nodig om een kraan te bemannen. Nu zit niemand meer in een kraan. Binnenkort kan mijn moeder bij wijze van spreken met twee monitoren en een joystick containers lossen vanuit haar woonkamer.’

Transitie

‘Dé uitdaging is de energietransitie en de vernieuwing van de economie’, houdt hij het Voka-publiek voor.

‘Denken dat we door het conserveren van de traditionele economie banen kunnen redden, is fout. Ik hoor wereldleiders zeggen dat ‘we have to conserve our jobs’. Dat is een leugen. We moeten innoveren om het constante verlies van banen in de traditionele economie te compenseren. Het conglomeraat General Electric onderhandelt met Rotterdam over de levering van een nieuwe generatie offshore windmolens. Die produceren per turbine 12 Megawatt. Heeft u enig idee wat dat betekent? De stad Rotterdam draait op 400 MW per dag. Als we 40 van die dingen bouwen, draaien we over een paar jaar volledig op groene energie. (fijntjes) Nederland trekt wel een paar kabels naar België. Ik hoor dat u wat probleempjes hebt met uw energievoorziening.’

‘De overgang is onvermijdelijk. Zoals we van steen over ijzer naar stoom en elektriciteit zijn gegaan. Het is niet omdat er geen stenen meer waren, dat er vernieuwing kwam. Nee, de beschaving dicteert de transitie, ook al is er nog voldoende gas en olie. Gek eigenlijk, dat een allochtoon u de geschiedenis van de Lage Landen moet komen vertellen.’

‘De haven van Rotterdam staat in voor bijna een vijfde van de vervuiling in en rond Rotterdam. Dat moet een pak minder. We hebben daarom besloten een grote pijpleiding te leggen vanuit de haven tot 40 kilometer in de Noordzee, om in oude gasvelden de opgevangen CO2-uitstoot van drie tot vijf raffinaderijen in vloeibare vorm de bodem in te pompen. Het havenbedrijf spreekt met de Duitse regio Noordrijn-Westfalen om ook haar CO2 over te nemen, te beginnen per schip en later misschien met een pijplijn. Daar zitten de nieuwe banen.’

Of er een fusie tussen de havens van Antwerpen en Rotterdam inzit, klinkt een vraag uit de zaal.

‘Ik snap wat u zegt, internationaal gezien zijn die havens één. De haven van Sjanghai is er eigenlijk twee met 70 kilometer tussen. Maar laat ons beginnen met goed samen te werken. Waarom zouden we geen aandelen nemen in elkaars haven, voor een procent of 10? Er wordt goed samengewerkt, maar ik ben ervan overtuigd dat brexit tot een herpositionering van de havens in Europa zal leiden.’