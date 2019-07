Adjunct-directeur kabinet-Geens niet in poleposition als Europees procureur

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) is er niet in geslaagd de adjunct-directeur van zijn kabinet een topjob te geven. Twee andere magistraten scoren hoger in de selectie.

Eind volgend jaar komt er een Europees parket dat onderzoeken zal voeren naar misdrijven die knagen aan het budget van de Europese Unie, zoals btw-carrousels, corruptie en subsidiefraude. Dat parket zal ook de bevoegdheid hebben om de verdachten te vervolgen. Er wordt nog druk gelobbyd voor de topfunctie van Europese hoofdaanklager, waarvoor een Roemeense corruptiejaagster en een Franse procureurgeneraal kandidaat zijn.

Onder die Europese hoofdaanklager komen 22 Europese procureurs, één uit elke lidstaat die deelneemt. Ook België moet zo’n Europese procureur afvaardigen. En die topfunctie leidde achter de schermen al tot getouwtrek in ons land. Verschillende magistraten reageerden begin dit jaar op de vacature in het Belgisch Staatsblad.

De regering-Michel stelde een shortlist op met drie kandidaten voor ons land. Het kabinet van minister van Justitie Geens streefde ernaar zijn adjunct-directeur tot Europese procureur te laten benoemen. Het gaat om Yves Van Den Berge, die als advocaat-generaal bij het Gentse hof van beroep vooral in de kijker stond als openbaar aanklager op het proces tegen Kim De Gelder. De Gelder vermoordde in 2009 twee baby’s met een mes in een kinderdagverblijf in Dendermonde.

Maar verschillende bronnen bevestigen aan De Tijd dat het Europese selectiepanel met justitie-experts Geens’ adjunct-directeur maar op de derde plaats heeft gezet. Daardoor is de kans klein dat Van Den Berge toch uit de bus komt als de ministers in de Raad van de Europese Unie eind dit jaar de knoop moeten doorhakken.

KB Lux

Wie maakt dan wel nog kans om onze Europese procureur te worden? Op de eerste plaats eindigde Jean-Michel Verelst, die het KB Lux-proces in Brussel afhandelde en nu directeur is van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (COIV). Dat is de dienst die alle gelden en andere inbeslagnames van het gerecht beheert. Ook Verelst werkte kort voor het kabinet-Geens voor hij naar het COIV vertrok.

Het selectiepanel zette de Brusselse advocaat-generaal Patrick Carolus op de tweede plaats. Hij leidde vroeger de financiële sectie van het Brussels parket en was openbaar aanklager op het proces over Lehman-beleggingen bij Citibank.