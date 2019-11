Advies advocaat-generaal EU-Hof is opsteker voor Catalaanse separatisten

De advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie heeft de voormalige Catalaanse vicepresident Oriol Junqueras met zijn advies een duwtje in de rug gegeven. Hij oordeelde dat hij recht heeft op een zetel in het Europees Parlement en de bijbehorende immuniteit.

De voormalige Catalaanse vicepresident Oriol Junqueras heeft recht op een mandaat als Europees parlementslid en de bijhorende parlementaire immuniteit. Dat heeft de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie Maciej Szpunar dinsdag geadviseerd. Volgens Szpundar moet het Europees Parlement zelf oordelen over de opheffing of de handhaving van de immuniteit van zijn leden.

Hij verduidelijkte voorts dat iemand Europees Parlementslid wordt zodra hij verkozen is. Dat hangt dus niet van andere formaliteiten af, zoals het afleggen van een eed.

Eed van trouw

De oud-vicepremier van de Catalaanse regering Junqueras veroverde net als twee andere oud-ministers - Carles Puigdemont en Toni Comin - een zetel in het Europees Parlement bij de verkiezingen in mei. Maar Spanje weigert hun namen op de lijst van verkozen Europarlementariërs te zetten zolang ze geen eed van trouw aan de Spaanse grondwet zweren.

Puigdemont en Comin, die in ballingschap in België leven, willen niet naar Spanje afzakken om de eed af te leggen uit angst opgepakt te worden. Junqueras, die vorige maand in Spanje tot 13 jaar cel werd veroordeeld voor zijn rol in de organisatie van het onafhankelijkheidsreferendum van 2017, kreeg geen toestemming om de gevangenis te verlaten.

Politiek gevoelig

De Catalaan stapte naar het Spaanse hooggerechtshof om die beslissing aan te vechten en beriep zich daarvoor op zijn immuniteit als verkozen Europees Parlementslid. Het hooggerechtshof vroeg verduidelijking aan het Europees Hof van Justitie. Omdat de zaak zo politiek gevoelig ligt, kreeg ze een snelle behandeling.

Szpunar oordeelde dat Junqueras in mei werd verkozen tot Europees Parlementslid, waardoor hij vanaf dan een beroep kon doen op zijn politieke immuniteit. Hij erkende wel dat de situatie bemoeilijkt wordt doordat de oud-premier bij zijn veroordeling vorige maand retroactief uit zijn burgerlijke rechten werd ontzet. Daardoor kon hij in principe niet verkozen worden. Niettemin vindt de advocaat-generaal dat het Europees Parlement moet beslissen of hij al dan niet immuniteit krijgt.

Vrijlaten

De uitspraak is niet bindend: het Hof spreekt zich de komende maanden definitief over de kwestie uit, maar volgt meestal het het advies van de advocaat-generaal. Als dat gebeurt en als het Europees Parlement beslist Junqueras immuniteit te verlenen, moet Spanje hem uit de gevangenis vrijlaten.