Advies in beroep: overwinstrulings zijn toch een steunregime

De advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie geeft Europees commissaris voor Mededinging Margrethe Vestager gelijk: fiscale rulings voor multinationals zijn een steunregeling.

Margrethe Vestager leed in haar jacht op oneerlijke belastingregimes in de lidstaten al meerdere nederlagen. Zo schrapte het Gerecht van de Europese Unie haar beslissing om Apple 13 miljard euro aan ontdoken belastingen terug te laten betalen. De Europese rechters oordeelden vorig jaar ook dat de belastingvrijstelling op de overwinst van een veertigtal multinationals in België geen steunregime vormt.

In beide zaken ging Vestager in beroep bij het Europees Hof van Justitie, de belangrijkste van de twee Europese rechtbanken in Luxemburg en het ultieme beroepshof voor concurrentiezaken zoals deze. Juliane Kokott, de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie, gaat met haar advies frontaal in tegen de beslissing van het Gerecht van vorig jaar: ze ziet het neerwaarts aanpassen van de winsten van multinationale groepen wel degelijk als een 'steunregeling'.

Overwinstruling

De Belgische fiscus verleende tussen 2005 en 2014 aan 55 bedrijven belastingvrijstelling voor overwinst. Onder meer de Zweedse machinebouwer Atlas Copco, de chemiereus BASF, de biergroep AB InBev en het telecombedrijf Proximus (toen Belgacom) maakten gebruik van de fiscale gunstregeling. Dankzij die ruling moesten ze geen belastingen betalen op het internationale deel van hun winst. Ze werden alleen belast op de winst uit Belgische activiteiten.

De Belgische fiscus maakte destijds zelfs reclame voor haar overwinstrulings om multinationals in België te houden. Juliane Kokott Advocaat-generaal Europees Hof van Justitie

Kokott oordeelt dat de Commissie terecht kon bewijzen dat de rulings een vaste administratieve praktijk waren. Ze stipt aan dat de Belgische fiscus destijds zelfs reclame maakte voor haar overwinstrulings of 'excess profit rulings', om multinationals in België te houden. Het was voldoende dat de winst verband hield met een nieuwe situatie, zoals een reorganisatie in België die gepaard ging met extra werkgelegenheid of investeringen.

Vestager oordeelde in 2016 dat het Belgische systeem van overwinstrulings een vorm van illegale overheidssteun was en discriminerend was tegenover ondernemingen die uitsluitend in België werken. In afwachting van het oordeel moest de regering 900 miljoen euro aan onterechte staatssteun terugvorderen van de betrokken ondernemingen. Dat geld staat op een geblokkeerde rekening tot er definitief uitsluitsel is.

Opnieuw naar Gerecht

In de meeste gevallen volgt het Europees Hof van Justitie het advies van de advocaat-generaal. Kokott stelt de Europese rechters voor het arrest van het Gerecht van vorig jaar te vernietigen en de zaak opnieuw naar dat Gerecht door te verwijzen. Dat moet oordelen of de neerwaartse aanpassing van de winst in een overwinstruling werkelijk staatssteun is.