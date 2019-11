Advocaat-generaal EU-Hof: 'België hoeft Spaanse rapper niet uit te leveren'

In de uitleveringszaak van de Spaanse rapper Valtònyc heeft de advocaat-generaal een advies uitgebracht aan het Europees Hof van Justitie. De uitzondering waarop Spanje zich beroept om de uitlevering te eisen van België, gaat volgens hem niet op.

De zanger, die in het gewone leven Josep Miquel Arenas Beltrán heet, werd in Spanje tot een celstraf van 3,5 jaar veroordeeld omdat hij onder andere had opgeroepen tot de gewapende bezetting van de zomerresidentie van de koninklijke familie. Spanje achtte hem schuldig aan verheerlijking van terrorisme, provocatie van de kroon en bedreiging van politici met de dood.