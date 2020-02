AfD klaagt Merkel aan om machtsmisbruik in crisis Thüringen

De Duitse rechts-radicale partij AfD heeft een klacht wegens machtsmisbruik ingediend tegen bondskanselier Angela Merkel. De aangifte is een uitloper van de politieke crisis die vorige week in de oostelijke deelstaat Thüringen losbrak.

De impliciete samenwerking met extreemrechts leidde tot ophef in de CDU. Merkel zelf veroordeelde het manoeuvre als een 'onvergeeflijke daad' en zei dat het in strijd was met de afspraken. Volgens Björn Höcke, het boegbeeld van de AfD in Thüringen, ging de kanselier daarmee haar boekje te buiten. 'Ik doe aangifte tegen Merkel vanwege haar dwang om de premier te laten opstappen', zei hij. Kemmerich nam na een dag al ontslag.