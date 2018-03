Akkoord over overgangsfase na brexit

De EU en het VK hebben een principeakkoord bereikt over de transitiefase nadat de brexit volgend jaar een feit is.

Er is een 'beslissende stap in de onderhandelingen over een orderlijk Brits vertrek' uit de Europese Unie gezet. Dat kondigde Michel Barnier, de brexitonderhandelaar van de Europese Unie, aan nadat hij maandagochtend in Brussel overleg had gepleegd met zijn Britse collega David Davis. Al voegde hij er wel aan toe dat 'dit niet het einde van de route' is en dat flink wat details nog uitgewerkt moeten worden.