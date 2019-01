Akkoord over verdeling migranten Sea-Watch 3

De Italiaanse regering laat een migrantenschip aanmeren nadat zes andere Europese lidstaten beloofd hebben dat ze een deel van de opvarenden opvangen.

Er is een oplossing gevonden voor de 47 migranten die al enkele dagen voor de Italiaanse kust ronddobberden op het schip Sea-Watch 3. 'Ze kunnen in de volgende uren aanmeren in Italië', liet de Italiaanse premier Giuseppe Conte woensdagmiddag weten.

Sinds de Vijfsterrenbeweging en de Lega in juni aan de macht kwamen in Italië, verstrengde Rome zijn migratiebeleid. Vicepremier Matteo Salvini sloot de Italiaanse havens voor migrantenschepen.

Daardoor dobberden boten van mensenrechtenorganisaties al enkele dagen rond in de Middellandse Zee zonder ergens te kunnen aanmeren. Want behalve Italië weigert ook Malta die schepen de toegang tot zijn havens.

Maltese kust

Begin dit jaar zaten migranten zo meer dan twee weken vast op de Sea-Watch 3 voor de Maltese kust. Pas nadat andere Europese lidstaten ermee ingestemd hadden een deel van de opvarenden op te vangen, gaf de regering in La Valetta uiteindelijk toch groen licht voor een ontscheping.

Dat scenario herhaalt zich nu met de Italiaanse autoriteiten. De Sea-Watch 3 kan in een Siciliaanse haven aanmeren nu Frankrijk, Duitsland, Portugal, Malta, Roemenië en Luxemburg akkoord zijn een deel van de opvarenden op te vangen. Een definitieve regeling op Europees niveau blijft echter uit.

116.647 migranten In 2018 waagden 116.647 migranten de oversteek naar Europa via de Middellandse Zee. Een jaar eerder waren dat er nog ruim 172.300 en in 2015 meer dan een miljoen.

Onder de migranten zijn naar verluidt vijftien minderjarigen die zonder begeleiding op weg zijn. De Italiaanse vicepremiers Salvini en Luigi Di Maio hebben al herhaaldelijk gezegd dat de migranten naar Nederland moesten gaan, omdat het schip onder Nederlandse vlag vaart.

Nederland heeft dat geweigerd. Het vaartuig is van een Duitse organisatie die stelt dat ze vluchtelingen bij Libië te water geraakt zijn uit de zee redt. Volgens Salvini is het schip echter onderdeel van een mensensmokkel naar het circa 500 kilometer noordelijker gelegen Italië.

Vluchtelingenorganisatie

Uit een rapport van de Vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties (UNHCR) bleek woensdag dat 116.647 migranten in 2018 de oversteek naar Europa waagden via de Middellandse Zee. Een jaar eerder waren dat er nog ruim 172.300 en in 2015 meer dan een miljoen.

Per 51 migranten die het avontuur met succes beëindigden, stierf er vorig jaar ook een tijdens de overtocht. In 2017 was sprake van één dode per 55 'geslaagde' pogingen, in 2015 ging het om één drenkeling op 269 'gelukte' ondernemingen.