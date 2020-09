Alarm over vrije pers en gerecht in Hongarije, Polen en Malta

Hongarije, Polen en Malta komen als belangrijkste probleemlanden uit een Europese doorlichting van de werking van rechtsstaat en democratie. Het belangrijkste minpunt voor België is een gebrek aan middelen.

De Europese Commissie lichtte voor het eerst de werking van de democratie en de rechtsstaat door in elk van de 27 lidstaten. Ze keek naar de onafhankelijkheid en de werking van het gerecht, de mediavrijheid, het pluralisme, de strijd tegen corruptie en het bestaan van checks-and-balances. Voor alle lidstaten zijn zowel bezorgdheden opgelijst als goede punten. De conclusie: voor sommige lidstaten gaan alarmbellen af.

Dat gebeurt niet toevallig in de lidstaten die al langer kampen met corruptie of een gepolitiseerd rechtssysteem: Hongarije en Polen. Er is voor beide landen een 'grote bezorgdheid over de impact van gerechtelijke hervormingen op de onafhankelijkheid van de rechtspraak'.

In Hongarije is er bovendien een 'consistent gebrek aan actie bij corruptiezaken waarbij toplui of hun onmiddellijke omgeving betrokken zijn'. Ook Malta krijgt een rode vlag: het onderzoek naar de moord op de onderzoeksjournaliste Daphne Caruana Galizia legde er 'ernstige corruptiepatronen' bloot.

Overheidsreclame, een gebrek aan transparantie over de eigendom van media en politieke druk bedreigen de persvrijheid. Hongarije geldt ook hier als een 'hoogrisicoland', waar onafhankelijke media blootstaan aan 'systemische obstructie en intimidatie' en de 'toegang tot informatie gehinderd wordt'.

Onafhankelijke media in Hongarije staan bloot aan systemische obstructie en intimidatie. EU-doorlichting Hongaarse rechtsstaat

Voor België en de meeste buurlanden is het rapport veel positiever. De belangrijkste minpunten zijn de achterstand in de digitalisering van de rechtspraak en het gebrek aan middelen.

Ontslag

Vera Jourova, de vicevoorzitter van de Europese Commissie, erkent dat het nieuwe mechanisme geen tanden heeft: er volgen geen sancties. 'We willen mogelijke tekorten in de werking van de rechtsstaat en democratie snel detecteren en vermijden dat die uitgroeien tot serieuze problemen,' zegt ze.

Vera Jourova, de vicevoorzitter van de Europese Commissie, erkent dat het nieuwe mechanisme geen tanden heeft: er volgen geen sancties.

'We hebben een erg goede dialoog gehad met alle lidstaten bij het maken van dit rapport', benadrukt eurocommissaris voor Justitie Didier Reynders, die het veldwerk deed. 'Dialoog is de sleutel van dit mechanisme. We willen een cultuur van rechtsstaat in de Europese Unie creëren.'