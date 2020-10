Algemene bewaring van datagegevens onwettig

Een algemene en onbeperkte bewaarplicht van datagegevens, bijvoorbeeld in de strijd tegen terrorisme, is onwettig. Dat heeft het Europees Hof van Justitie beslist.

Providers kunnen niet worden verplicht om alle gegevens van hun klanten, zonder enig onderscheid, onbeperkt op te slaan in de strijd tegen terrorisme of voor de staatsveiligheid.

Daarmee houdt het Europees Hof van Justitie vast aan zijn eerdere rechtspraak, ondanks de tendens in Europa om van dataretentie meer de norm te maken. Het nieuwe arrest komt er in een Franse zaak, maar ook de Franstalige balie van ons land had zich bij de zaak gevoegd, samen met een mensenrechtenliga.