Allereerste spuit van vaccin AstraZeneca/Oxford is een feit

Het Verenigd Koninkrijk begon deze ochtend als eerste land ter wereld met het AstraZeneca/Oxford-vaccin. In Europa en België is het daarop nog wachten, waarschijnlijk tot maart.

De 'fiere' 82-jarige Brian Pinker kreeg maandagochtend als allereerste een spuitje van het vaccin dat werd ontwikkeld door de universiteit van Oxford en farmabedrijf AstraZeneca. Dat gebeurde niet toevallig in het Oxford Churchill ziekenhuis.

Het Verenigd Koninkrijk keurde op 30 december als eerste land in de wereld het Oxford-vaccin AstraZeneca goed voor gebruik. Volgens de Britse farmawaakhond was voldoende aangetoond dat het medicijn werkt en veilig is.