Ambassade roept Britten in België op om Belgisch rijbewijs aan te vragen

Wie in België woont en in het bezit is van een Brits rijbewijs, vervangt dat best door een Belgisch rijbewijs. Die raad geeft de Britse ambassade in België mee.

Als het tot een brexit zonder akkoord komt, zullen de in ons land wonende Britten een rijexamen moeten afleggen om aanspraak te maken op een Belgisch rijbewijs.

Normaal gezien verlaat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie op 29 maart. Omdat het verre van zeker is dat de brexit gebeurt op basis van een Europees-Brits akkoord, worden overal in Europa voorbereidingen getroffen op een 'no deal'-scenario. Ook bij de Britse diplomatieke diensten.

De Britse ambassade in België raadt haar burgers in ons land aan om voor 29 maart hun Brits rijbewijs in te ruilen voor een Belgisch exemplaar. 'Als het VK de EU verlaat zonder akkoord, zal je je rijbewijs niet meer kunnen omruilen zonder een rijexamen af te leggen', luidt het op Twitter en op de Britse overheidswebsite gov.uk.