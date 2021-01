Amsterdam wil toeristen weren uit coffeeshops

Als het afhangt van Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam, komen binnenkort alleen nog Nederlanders de coffeeshops binnen. Ze wil daarmee een einde maken aan het cannabistoerisme, dat is aangezwengeld door goedkope vluchten. Halsema: 'We hebben gezien dat heel veel groepen jongeren naar Amsterdam komen om een coffeeshop te bezoeken.'

Amsterdam, waar bijna 30 procent van alle coffeeshops in Nederland te vinden is, wilde eerder geen toegangsverbod voor buitenlandse toeristen. Door zo'n verbod vreesde de hoofdstad een toename van de illegale straathandel. Wel verminderde het bestuur het aantal coffeeshops en moesten ze weg uit de buurt van scholen.

Door de aanhoudende vraag naar cannabis zijn er ook zorgen over het illegale hennepteeltcircuit. De politie vermoedt dat als de belangen groter worden en er meer geld in omgaat, het risico op vermenging met de harddrugshandel toeneemt.

Keurmerk

Een keurmerk voor coffeeshops - zoals dat al in de stad Haarlem bestaat - moet de cannabismarkt minder kwetsbaar maken voor georganiseerde criminaliteit. Coffeeshops met een keurmerk mogen bijvoorbeeld een grotere voorraad cannabis in huis hebben, waardoor koeriers - die vaak het doelwit zijn van berovingen - niet meerdere keren per dag hoeven aan te vullen.

Over de precieze uitvoering van de plannen, zoals de handhaving en het tijdsbestek, buigen de bevoegde autoriteiten zich later. Eerst is het aan de gemeenteraad, die volgens Halsema 'van oudsher' erg verdeeld is over het coffeeshopbeleid, om zich uit te spreken.