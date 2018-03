Angela Merkel mag Duitse 'grote coalitie' leiden

De sociaaldemocratisch SPD heeft beslist in een regering met de CDU/CSU van Angela Merkel te stappen. De weg is hiermee vrij voor de Duitse bondskanselier om aan een vierde ambt te beginnen.

De Duitse sociaaldemocratische SPD gaat verder met Angela Merkel. Het merendeel van de partijleden die hun stem hebben uitgebracht, gaf groen licht voor een nieuwe regeringscoalitie met de christendemocratische CDU/CSU, waardoor een politieke crisis in Duitsland is afgewend.

De weg is nu vrij voor bondskanselier Merkel om na de langste formatieperiode in Duitsland ooit, op 12 of 13 maart in de Bondsdag de eed afleggen als regeringsleider. Het wordt dan haar vierde kabinet.

66 procent van de sociaaldemocraten stemden voor een alliantie met de CDU. Hierdoor gaat de 'Grosse Koalition' of Groko toch door. De SPD stuurt drie mannen en drie vrouwen naar de regering.

De ongeveer 464.000 SPD-leden konden tot zaterdag hun stembriefjes inleveren over een eventuele regeringsdeelname. Ongeveer 120 vrijwilligers hebben in het SPD-hoofdkwartier in Berlijn, het Willy Brandt-Huis, tot zondagochtend de stemmen geteld. Ruim 378.000 leden brachten hun stem uit.

