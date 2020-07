Angela Merkel waarschuwt voor brexit zonder akkoord

Angela Merkel begint aan een historische opdracht: Europa bijeenhouden in de ergste crisis ooit. Ze waarschuwt al meteen voor een brexit zonder deal.

De Brandenburger Tor, het symbool van Duitse eenheid in hartje Berlijn, baadt sinds dinsdagavond in de Europese kleuren. Tot eind dit jaar leidt Duitsland de Europese experten- en ministervergaderingen. De Möbiusring, een eindeloze loop, schittert als logo op de voormalige tolpoort.

In een buitengewone situatie hebben we nood aan speciale oplossingen om Europa versterkt uit de crisis te leiden. Angela Merkel Duits bondskanselier

De ring symboliseert de Europese verbondenheid en innovatie, op een ogenblik dat die Europese eenheid en de toekomst van de Unie op het spel staan. De Duitse bondskanselier Angela Merkel spreekt van een 'ongeziene uitdaging'. 'In een buitengewone situatie hebben we nood aan speciale oplossingen om Europa versterkt uit de crisis te leiden', zei ze woensdag in het Duitse parlement.

De Duitse oplossing voor de crisis is een zelfzekerder Europa, dat gaat voor de eigen belangen. De Green Deal staat daarin centraal. Duitsland hoopt op een snelle goedkeuring van de Europese klimaatwet, die een klimaatneutraal Europa tegen 2050 bindend maakt.

Langstzittend Europees regeringsleider

Merkel is met haar 15 jaar als kanselier de langstzittende Europese regeringsleider. De enige in die functie sinds de familiefoto van het vorige Duitse voorzitterschap, in 2007. Te veel routine kan een handicap zijn bij het in handen nemen van de Europese teugels. Maar kunnen terugvallen op die schat aan ervaring wordt toch vooral als een voordeel gezien. En Merkel is op haar best als crisismanager: ze werkt analytisch en oplossingsgericht.

Geen wonder dat heel Europa vol verwachting haar richting uitkijkt, nu het terechtkomt in de moeder aller crisissen: een coronapandemie, die de zwaarste economische schokgolf veroorzaakt sinds het begin van de Europese eenmaking, een steeds grimmiger wereld met protectionisme en economisch opbod tussen China en de VS, en een Amerikaanse president met Duitse roots die Merkel uitscheldt voor 'dom'.

De voorbije dagen heeft de kanselier al zowat alle Europese regeringsleiders gebeld om de ruimte voor een compromis over een Europees herstelfonds en een meerjarenbegroting voor de komende zeven jaar af te toetsen. Daarmee leidt ze vanuit de coulissen de voorbereidingen voor de Europese top van 17 en 18 juli. Zelf vertaalt ze dat minzaam als 'Raadsvoorzitter Charles Michel ondersteunen'.

Tandem met Macron

Merkel opereert in tandem met de Franse president Emmanuel Macron. Maar ze heeft ook een goede relatie met de Nederlandse premier Mark Rutte, de leider van de 'zuinige' landen. Rutte, maar ook Merkel, school tot voor kort achter de Britse rug: Londen stelde zich altijd uiterst zuinig op in discussies over de Europese centen.

We moeten ons voorbereiden op een scenario van een Brits vertrek zonder deal over de toekomstige samenwerking. Angela Merkel Duits bondskanselier

Duitsland draagt als grootste land het meest bij aan de Europese begroting. Berlijn kreeg in het zog van de Britten evenwel een korting op die betalingen. En net als Nederland wil ook Merkel haar korting op de EU-bijdrage niet kwijt. De brexit heeft de evenwichten in Europa grondig gewijzigd. Een akkoord over de centen vergt verantwoordelijkheid, en die neemt Merkel, beklemtonen topdiplomaten in Berlijn.