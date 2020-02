Annegret Kramp-Karrenbauer stapt op als voorzitster CDU

Aanleiding is de politieke crisis in Thüringen , waar de CDU vorige week het cordon sanitaire met extreem-rechts brak. De liberaal Thomas Kemmerich werd er verkozen tot minister-president van de deelstaat met de steun van de CDU én de extreemrechtse Alternative für Deutschland.

Nog geen dag na zijn verkiezing nam Kemmernich al ontslag. Maar de beslissing van de CDU-afdeling in Thüringen zette binnen de partij ook voorzitster Annegret Kramp-Karrenbauer voor schut. Ze drong er op aan dat de situatie in de deelstaat wordt opgelost via nieuwe verkiezingen, maar de lokale CDU - die groot genoeg is om die verkiezingen te blokkeren - weigert dat.