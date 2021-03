'Annus Harrybilis' doet Huis van Windsor niet imploderen

Weerzinwekkend

Dysfunctioneel

Is dit de zoveelste imagoschade voor de Windsors? Absoluut. Komen ze dit weer te boven? Zeer zeker. De Queen beleefde in 1997 al eens een annus horibilis, toen haar onderkoelde reactie op de dood van Lady Di de volkswoede opwekte. Of in 1992, toen haar kasteel van Windsor deels afbrandde en drie van haar vier kinderen scheidden. Of in 1977, toen ze haar zilveren jubileum vierde in een bankroet land en The Sex Pistols haar verweten 'no human being' te zijn. Ook daarvoor ging de Britse monarchie vaak door zwaar weer. In 1936 was er al een constitutionele crisis toen koning Edward VIII verzaakte aan de troon om te huwen met een gescheiden Amerikaanse. Zo zijn de royale controverses even legio als er sinds de 9de-eeuwse Engelse vorst Alfred de Grote troonsopvolgingen waren.