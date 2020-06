Armin Laschet schiet zichzelf in de voet met aanpak Tönnies-schandaal

Armin Laschet, de premier van Noordrijn-Westfalen, krijgt bakken kritiek voor zijn aanpak van de corona-uitbraak in de vleesfabriek Tönnies. De controverse ondermijnt zijn ambitie om CDU-voorzitter te worden en Angela Merkel op te volgen als bondskanselier.

'Het zwakke leiderschap van deze regering is een risico voor de bestrijding van de pandemie.' De oppositie in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen (NRW) beukte woensdag keihard in op Armin Laschet, de deelstaatpremier. Tijdens een debat in het lokale parlement kreeg hij de volle laag voor zijn beroerde crisismanagement na de uitbraak van het coronavirus in een vleesfabriek in de gemeente Rheda-Wiedenbrück, waar meer dan 1.500 werknemers besmet raakten.

Laschet besliste pas dinsdag twee districten opnieuw in lockdown te plaatsen, zowat een week na de ontdekking van de broeihaard in het slachthuis van het bedrijf Tönnies. Dat was rijkelijk laat, fulmineerde SPD-oppositieleider Thomas Kutschaty, die waarschuwde dat het gevaar op een tweede besmettingsgolf fors is toegenomen. Hij benadrukte dat Rheda-Wiedenbrück 'op dit moment de grootste virushotspot in Europa is'. 'Laschet schuwt politieke risico's omdat hij de moed niet heeft verantwoordelijkheid te nemen.'

In het deelstaatparlement in Düsseldorf verdedigde Laschet zijn aanpak en benadrukte hij dat niet over één nacht ijs had willen gaan. 'In deze situatie moet je elke dag opnieuw verantwoorde afwegingen maken.' In één adem verbaasde hij zich erover dat sommigen wel erg makkelijk bereid zijn de grondwettelijke vrijheden in te perken. Het is de eerste keer dat een deelstaat teruggrijpt naar een lokale lockdown na de recente versoepeling van de beperkende coronamaatregelen.

Versnelde versoepeling

De maatregel is pijnlijk omdat Laschet zichzelf had opgeworpen als boegbeeld van de voorstanders van een versnelde versoepeling van de corona-aanpak. Hij had bijvoorbeeld geweigerd de grenzen met België en Nederland te sluiten, terwijl andere deelstaten de grenzen met het buitenland wel dichtgooiden. Als economisch en industrieel knooppunt kon Noordrijn-Westfalen het zich volgens Laschet niet veroorloven alles langdurig op slot te doen.

De coronacrisis dreigt de politieke ambities van Laschet te doorkruisen. De deelstaatpremier stond klaar om de grote sprong voorwaarts te maken en had zich kandidaat gesteld als CDU-voorzitter. De Duitse christendemocraten kiezen in december een opvolger voor de onfortuinlijke Annegret Kramp-Karrenbauer, die te licht woog om Merkel op te volgen als partijboegbeeld. Als Laschet het tot voorzitter schopt, is hij meteen kandidaat-kanselier bij de verkiezingen van september 2021.

Opportunisme

Laschet behoort tot dezelfde gematigde fractie in de CDU als Merkel en steunde voluit haar aanpak van de vluchtelingencrisis van 2015. Maar enig opportunisme is de NRW-leider niet vreemd. Om zijn kansen op te krikken sloeg hij de handen in elkaar met Jens Spahn, de Duitse minister van Gezondheid, maar vooral een conservatieve criticus van Merkels 'linkse' koers. Met de onverwachte alliantie wou Laschet naar eigen zeggen benadrukken dat de CDU een brede volkspartij moet zijn waarin plaats is voor uiteenlopende visies.