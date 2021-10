Armin Laschet stapt op als CDU-voorzitter

Armin Laschet neemt ontslag als voorzitter van de Duitse christendemocratische partij CDU. Zijn positie was onhoudbaar geworden na de zware verkiezingsnederlaag van eind september.

Uitgerekend op de dag dat de formatie van een nieuwe regering in een stroomversnelling komt, kondigt Laschet zijn vertrek aan als voorzitter van de CDU. Dat melden Duitse media op basis van bronnen in de partij. Laschet geeft donderdagavond een persconferentie.

Als lijsttrekker kreeg Laschet de zwarte piet toegeschoven voor de nederlaag van de CDU/CSU bij de verkiezingen van 26 september. De Union haalde 24,1 procent, ruim 9 procentpunten onder de score van 2017 en het slechtste resultaat ooit. De SPD werd met 25,7 procent de grootste partij in de Bondsdag.

Overstromingen

De nederlaag van de CDU/CSU was het eindpunt van een bar slechte campagne. Laschet stapelde de blunders op, bijvoorbeeld door in de lach te schieten tijdens een ingetogen toespraak waarin president Frank-Walter Steinmeier zijn medeleven betuigde aan de slachtoffers van de overstromingen in juli.