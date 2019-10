Arrestaties in onderzoek naar dood Chinezen in koelcontainer

Het onderzoek naar de dood van 39 Chinezen in een koelcontainer draait op volle toeren in het VK. De Britse politie arresteerde nog eens twee mensen.

De Britse politie pakte een man en een vrouw op in het graafschap Cheshire op verdenking van doodslag en het samenspannen met mensensmokkelaars.

Het onderzoek naar de 39 Chinezen die eerder deze week dood aangetroffen werden in een vrachtwagencontainer in Essex draait in het Verenigd Koninkrijk op volle toeren. Vrijdag raakte bekend dat de Britse politie opnieuw twee arrestaties verricht heeft in de zaak.

In Warrington, in het graafschap Cheshire, arresteerden agenten twee mensen. 'Het gaat om een man en een vrouw. Beiden zijn 38 jaar', luidt het. De Britse speurders verdenken hen van doodslag op 39 mensen en het samenspannen met mensensmokkelaars. De arrestaties kwamen er na een resem huiszoekingen in Cheshire.

Woensdag hadden Britse agenten ook al de 25-jarige chauffeur van de trekker opgepakt. De Noord-Ier pikte de koelcontainer op in de haven van Purfleet. Hij wordt verdacht van moord en blijft in de cel.

Autopsie

Intussen zijn de Britse autoriteiten begonnen met de autopsie op de 39 Chinese slachtoffers. 'Daarna volgt een formele identificatie van de slachtoffers. Dat proces kan lang duren maar vormt een cruciaal onderdeel van het onderzoek', luidt het.

De Britse speurders gaan ervan uit dat zich onder de slachtoffers 31 mannen en 8 vrouwen bevinden. Maar de Chinese ambassade in Londen liet vrijdag weten dat bericht niet te kunnen bevestigen.

Het onderzoek spitst zich toe op de route die de vrachtwagen aflegde voor hij eerder deze week in Essex aangetroffen werd met de levenloze lichamen. De trailer werd op 15 oktober in Monaghan geleased van een Iers bedrijf, Global Trailer Rental Europa.

Zeebrugge

Uit gps-gegevens van de container blijkt dat die diezelfde dag Monaghan verliet, de grens met Noord-Ierland overstak en daarna weer koers zette naar Ierland. Van daaruit ging het naar de haven van Dublin. In de nacht van 16 oktober passeerde hij in het noorden van Wales, waarna hij naar het Europese vasteland ging.