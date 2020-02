Asielaanvragen in EU voor eerst omhoog sinds 2015

Het aantal asielaanvragen zit in heel Europa weer in de lift.

Het aantal asielaanvragen in de Europese Unie is vorig jaar voor het eerst sinds de piek van 2015 opnieuw gestegen. Dat blijkt uit cijfers die het Europees Ondersteuningsbureau voor Asielzaken (EASO) woensdag heeft gepubliceerd.

In de 28 EU-lidstaten, Noorwegen en Zwitserland werden in 2019 meer dan 714.000 aanvragen ingediend. Dat is een stijging met 13 procent ten opzichte van 2018, zegt het EASO. 'Voor het eerst sinds 2015 waren er meer aanvragen dan in het jaar voordien.' Dat jaar werden bijna 1,4 miljoen aanvragen genoteerd.

De drie belangrijkste oorsprongslanden waren Syrië (zowat 72.000 aanvragen, zoals in 2018), Afghanistan (bijna 60.000, 30 procent meer) en Venezuela (45.000, een verdubbeling). 'De toename kan voornamelijk worden toegeschreven aan de duidelijke stijging van het aantal aanvragen uit Latijns-Amerikaanse landen die een visumvrijstelling genieten om naar de Schengenzone te reizen', zegt het EASO. Dezelfde trend is in België te zien, bleek eerder al.