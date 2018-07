Asielruzie rijt oude wonden open bij Duitse christendemocraten

Uitgerekend de Beierse zusterpartij CSU heeft bondskanselier Angela Merkel opgezadeld met haar grootste regeringscrisis. De strijd dreigde het Duitse politieke landschap ingrijpend te veranderen.

‘Als we nu toegeven, kunnen we even goed het requiem beginnen te zingen’, verzuchtte Horst Seehofer onlangs. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken pikte het niet dat Merkel hem op de vingers had getikt over zijn Masterplan Migratie. De bondskanselier was vooral ontstemd over Seehofers voornemen om de grens met Oostenrijk te sluiten voor asielzoekers die al in een ander land zijn geregistreerd. Zij dwong hem zijn plan uit te stellen.

Daarop barstte een ongeziene politieke crisis los waarbij de zusterpartijen CDU en CSU met getrokken messen tegenover elkaar stonden, met in de hoofdrol de voorzitters van beide partijen, Merkel en Seehofer. De twee kregen de steun van hun eigen fractie in de Bondsdag en zetten de hakken stevig in het zand. Seehofer kondigde aan het spel hard te spelen. ‘Als de kanselier niet akkoord is met mijn beleid, moet ze maar een einde maken aan de coalitie.’

Voor Seehofer woog de geloofwaardigheid van de CSU zwaarder door dan het lot van de regering. Hij heeft het vizier stevig gericht op de deelstaatverkiezingen van 14 oktober in Beieren. De Beierse christendemocraten dreigen dan voor het eerst sinds mensenheugenis hun volstrekte meerderheid kwijt te spelen. Dat is volgens de CSU, die altijd al een pak conservatiever was dan de CDU, de schuld van Merkels asielbeleid, dat volgens Seehofer te laks is.

AfD

De kritiek was niet nieuw. Na de federale parlementsverkiezingen van september foeterde Seehofer - toen nog Beiers minister-president - al dat Merkel de rechterflank onvoldoende had afgedekt. Daardoor kregen de rechts-populisten van Alternative für Deutschland (AfD) de kans om door te breken. Ze haalden in Beieren 12,4 procent van de stemmen. Inmiddels staat de AfD in de peilingen op 14 procent.

Om hun kansen in de Beierse heimat veilig te stellen, leken Seehofer en co. zelfs bereid de alliantie met de CDU op te blazen. Dat zou een politieke aardverschuiving zonder weerga geweest zijn in het Duitse politieke landschap. Beide partijen vormen al sinds 1949 een tandem in de Bondsdag in Berlijn en werkten met een even eenvoudige als doeltreffende taakverdeling. De CSU was heer en meester in Beieren terwijl de CDU zich bekommerde om de rest van het land.

Door die aanpak kon de CSU decennialang boven haar politieke gewicht boksen. De Beierse partij had recht op een aantal ministersposten en slaagde erin vanuit Berlijn de belangen van haar deelstaat te behartigen. Terwijl de CDU zich om de belangrijke kwesties bekommerde, bediende de CSU het thuisfront vooral door conservatieve symbooldossiers naar zich toe te trekken, zoals de ‘haardpremie’ voor vrouwen die thuis blijven voor de kinderen.

Provincialisten

Toch stoorde de CSU zich soms aan die rolverdeling. Seehofer klaagde ooit dat de CDU zijn partij behandelde als een regionale afdeling vol conservatieve provincialisten. Het gevoel niet ernstig te worden genomen laaide vorige week nog op toen Merkel het voorstel van de Franse president Emmanuel Macron voor een aparte begroting voor de eurozone steunde. Seehofer voelde zich naar eigen zeggen beledigd omdat de bondskanselier hem niet had geconsulteerd.

Als het over Merkel gaat, voelt Seehofer zich wel vaker verongelijkt. Hij is niet vergeten dat zij hem in 2004 tot ontslag dwong als nummer twee van de CDU/CSU-fractie in de Bondsdag. Seehofer haalde zijn gram door in volle asielcrisis uit te halen naar het ‘opengrenzenbeleid’ van de kanselier. Op een CSU-congres eind 2015 veegde hij, tot jolijt van zijn achterban, Merkel de mantel uit, terwijl zij machteloos naast hem op het podium stond.

Nu had Seehofer Merkel helemaal het mes op de keel gezet. Zelfs nu de CDU en de CSU hun ruzie bijleggen, zal het wantrouwen blijven. Beide partijen kunnen alsnog beslissen op eigen kracht naar de kiezer te trekken. Volgens een peiling zou de CSU bij nationale verkiezingen 18 procent halen, tegenover 22 procent voor de CDU. Maar het uiteenvallen van de alliantie dreigt de Duitse politiek - nog maar net bekomen van een recordformatie - nog meer destabiliseren.

Oude wonden

De asielcrisis heeft oude wonden opengereten in het christendemocratische blok. De CSU was al langer misnoegd over de centrumkoers die Merkel sinds haar aantreden in 2005 heeft gevolgd. Volgens de Beierse partij legde Merkel te veel linkse accenten in haar beleid. Zo gaf ze vorig jaar haar verzet tegen het homohuwelijk plots op. Maar de onvrede bleef lange tijd binnenskamers, ook bij de rechtervleugel van Merkels eigen CDU.