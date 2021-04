'AstraZeneca legt ultimatum van EU naast zich neer'

De Brits-Zweedse farmagroep AstraZeneca heeft zich Oost-Indisch doof gehouden voor een Europees verzoek om verduidelijking over de trage vaccinregelingen aan Europa. Dat schrijven de Franse zakenkrant Les Echos en het Italiaanse dagblad Corriere della Sera.

De Europese Unie en AstraZeneca liggen al een tijd op ramkoers. De Brits-Zweedse farmagroep zette kwaad bloed bij Europese beleidsmakers omdat ze de voorbije maanden haar engagementen rond de levering van coronavaccins aan de Europese Unie niet nagekomen is. In plaats van de 120 miljoen afgesproken doses kreeg de EU in de eerste maanden van 2021 slechts 30 miljoen eenheden.

In een brief aan AstraZeneca, op datum van 19 maart, uitte de Europese Commissie haar ongenoegen over de trage leveringen van de entstof. 'AstraZeneca heeft zijn contractuele verplichtingen rond de productie en levering van de initiële 300 miljoen dosissen voor Europa gebroken en het bedrijf blijft die verplichtingen ook breken', klaagde Sandra Gallina, het hoofd van het directoraat-generaal Volksgezondheid en Voedselveiligheid, volgens de Franse zakenkrant Les Echos en het Italiaanse dagblad Corriere della Sera in de brief aan.

Brussel verwijt de farmagroep niet de 'best mogelijke inspanningen' geleverd te hebben om haar engagementen na te komen. 'En dat op een onrechtvaardige en onbegrijpelijk manier', staat volgens de twee kranten te lezen in de brief.

Productiecapaciteit

Nochtans had AstraZeneca nooit bevoorradingsproblemen gemeld, 'wat het bedrijf volgens het contract wel moest doen'. 'Het heeft ook nooit overmacht ingeroepen', stipt Gallina in de brief aan. 'Integendeel, in een voortgangsrapport op 19 januari verzekerde AstraZeneca de bevoorradingscapaciteit beveiligd te hebben en legde de groep uit geen significant risico te zien waardoor ze haar engagementen niet zou kunnen nakomen.'

In de brief verwijt Brussel AstraZeneca nog eens dat het bedrijf zijn 'productiecapaciteit niet optimaal benut heeft, inclusief zijn sites in het Verenigd Koninkrijk'. De voorbije maanden was bekend geraakt dat geen enkel vaccins dat in het VK gemaakt is, naar Europa uitgevoerd is terwijl vanuit Europa wel AstraZeneca-vaccins naar de andere kant van het Kanaal vertrokken.

Gallina gaf de Brits-Zweedse farmagroep in de brief van 19 maart '20 dagen om de inbreuken op het contract te verhelpen'. Die deadline liep twee dagen geleden af maar AstraZeneca heeft tot nu geen antwoord gestuurd op de brief.

Dialoog

Een woordvoerder van de Europese Commissie bevestigde zondag aan het Britse persagentschap Reuters dat op 19 maart een brief gestuurd was naar AstraZeneca. 'Het ging om een kennisgeving voor een geschillenbeslechting.' De woordvoerder omschreef het als een eerste stap naar een dialoog om de kwestie op te lossen.

'We wachten nog steeds op de nodige elementen. We blijven in contact met AstraZeneca om de tijdige levering van voldoende dosissen te verzekeren', klonk het.