AstraZeneca levert extra vaccins aan Europa

AstraZeneca zal de landen van de Europese Unie in het eerste kartaal in totaal 40 miljoen vaccins bezorgen. Dat zijn er 9 miljoen meer dan het bedrijf eerder deze week aankondigde, maar wel nog steeds maar de helft van de 80 miljoen dosissen die het bedrijf tot een week geleden van plan was te leveren in het eerste kwartaal.