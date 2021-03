AstraZeneca talmt met info over Halix-fabriek in Leiden

Ook de komende week zal AstraZeneca in het nieuws blijven. De EU-leiders komen donderdag en vrijdag samen in Brussel voor overleg. Op de agenda staat de vaccinatiestrategie, maar ook het coronacertificaat, dat reizen in de zomer mogelijk moet maken in de Unie. Het heetste gespreksonderwerp gaat over de vraag hoever Europa wil gaan om de productie en de verdeling van de vaccins van AstraZeneca te verhogen.

Exportverbod

Ook de Halix-fabriek in Leiden draaide tot nu voor de Britse markt. AstraZeneca wachtte erg lang om de homologatie van het productieproces te vragen aan het EMA en houdt de rem ingedrukt. Volgens de nummer twee van het EMA, de Belg Noël Wathion, is het wachten op gegevens over de testmethodes op de site in Leiden. Wathion beklemtoont in een interview in deze krant dat, zodra die data er zijn, de homologatie via een versnelde procedure kan worden verleend.