'Audit wees op problemen met brug in Genua'

Experts waarschuwden concessiehouder Autostrade per l'Italia vorig jaar voor stabiliteitsproblemen aan de Morandi-brug die afgelopen dinsdag deels instortte.

In haar strijd met Autostrade per l'Italia, de concessiehouder van de rampbrug in Genua, krijgt de Italiaanse regering mogelijk nog wat extra munitie in handen. De Italiaanse kranten La Repubblica en La Stampa berichtten vrijdag immers over een vertrouwelijke audit uit 2017 over de Morandi-brug.

Autostrade vroeg experts van de universiteit Politecnico di Milano de stabiliteit van het bouwwerk te bestuderen. Het onderzoek stelt hen niet gerust. Vooral de staat van enkele kabels, waaraan de brug opgehangen was, baarde hen zorgen, zo blijkt.

De kabels (van het deel van de brug dat dinsdag ingestort is) reageerden anders op trillingen dan we verwacht hadden. Diepgaand onderzoek dringt zich op.

Trillingen

'De kabels (van het deel van de brug dat dinsdag ingestort is) reageerden anders op trillingen dan we verwacht hadden. Diepgaand onderzoek dringt zich op', citeerden de Italiaanse kranten vrijdag uit de audit.

De concessiehouder van de Morandi-brug schreef in mei dit jaar een tender van 20 miljoen euro uit voor de versterking van de steunpunten van de kabels.

De experts weten de afwijkende resultaten aan 'mogelijke corrosie van het metaal in sommige kabels'. Ze wezen erop dat het lastig was de exacte staat ervan te bestuderen 'omdat de kabels verankerd zitten in beton'.

De concessiehouder van de Morandi-brug schreef in mei dit jaar een tender van 20 miljoen euro uit voor de versterking van de steunpunten van de kabels. Of die actie een rechtstreeks gevolg was van de audit, was vrijdag niet duidelijk. Austrade per l'Italië, een dochter van het beursgenoteerde Atlantia, weigerds immers te reageren op de berichtgeving in de pers.

Raad van bestuur

De concessiehouder organiseert volgende week dinsdag een buitengewone raad van bestuur.

Een dag later volgt Atlantia dat voorbeeld. Op beide vergaderingen zouden 'technische en juridische kwesties' op de agenda staan. 'Verschuivingen aan de top van de bedrijven zijn niet aan de orde', klonk het bij beide bedrijven.

Intussen voert de Italiaanse regering wel de druk op Autostrade per l'Italia op. Ze gaf het bedrijf twee weken om 'aan te tonen dat het alle contractuele verplichtingen nagekomen zijn'. 'Doet het dat niet, dan gaat de regering ervan uit dat het bedrijf in gebreke bleef', stelde minister van Infrastructuur Danilo Toninelli.

Het lid van de anti-establishmentpartij Vijfsterrenbeweging gaf ook het bevel een inspectiecommissie op te richten. Die moet binnen de 30 dagen met een rapport komen over de oorzaken van de ramp. De werkzaamheden van die commissie staan los van het onderzoek dat justitie voert.

Zware boete

Toninelli en zijn partij lijken wat de aanpak van Autostrade per l'Italia betreft overigens niet op dezelfde lijn te zitten als de coalitiepartner Lega. Terwijl de Vijfsterrenbeweging vurig pleit voor het intrekken van de concessie van Autostrade, stuurt de antimigratiepartij eerder aan op een zware boete.

20 miljard euro Mogelijke schadeclaim De Italiaanse regering zou een schadeclaim van 15 tot 20 miljard euro riskeren bij een verbreking van het contract met Autostrade.

Vlak na de brugramp ijverde Lega-leider Matteo Salvini ook voor een intrekking van de concessie van Autostrade. Maar de partij paste haar discours aan nadat experts erop gewezen hadden dat dergelijke drastische demarche een zware financiële dobber kan worden voor de regering. Die zou een schadeclaim van 15 tot 20 miljard euro riskeren bij een verbreking van het contract met Autostrade.

Beursgenoteerde bedrijven

De ploeg van premier Giuseppe Conte kreeg voor haar communicatie rond de Atlantia-dochter een tik op de vingers van Consob, de Italiaanse beurswaakhond. Die herinnerde de autoriteiten in Rome eraan dat ze 'bepaalde procedures moet volgen als ze communiceert over beursgenoteerde bedrijven'.