Australië dringt bij Europa aan om 1 miljoen coronavaccins op te sturen

Australië vraagt aan de Europese Unie om dringend 1 miljoen coronavaccins op te sturen om het zwaar getroffen Papoea-Nieuw-Guinea bij te staan. Eerder deze maand blokkeerde Europa de uitvoer van een kwart miljoen AstraZeneca-vaccins naar Australië.

‘We hebben ze besteld, we hebben ervoor betaald en we willen dat die vaccins hierheen komen, zodat we onze buren kunnen helpen.' De Australische premier Scott Morrison zei woensdag dat de vaccins die Australië bestelde hard nodig zijn om een toename van het aantal besmettingen in buurland Papoea-Nieuw-Guinea in te dammen.

Eerder deze maand blokkeerde de EU op verzoek van Italië een zending van 250.000 doses van het vaccin van AstraZeneca naar Australië. Het was de eerste keer dat Europa effectief een uitvoerverbod oplegde.

Nu dringt Australië aan om 1 miljoen dosissen vrij te geven voor Papoea-Nieuw-Guinea. ‘Zij zijn onze familie, onze vrienden. Het zijn onze buren. Het zijn onze partners... Dit is in het belang van Australië, en in het belang van onze regio.’ Delen van de eilandnatie in de Stille Oceaan liggen op slechts een korte boottocht van Australisch grondgebied.

Losgebarsten

Sinds het begin van de pandemie registreerde Papoea-Nieuw-Guinea officieel zo’n 2.350 gevallen, een cijfer dat volgens experts de werkelijke uitbraak sterk onderschat. De premier van Papoea-Nieuw-Genuea, James Marape, zei eerder deze week dat COVID-19 was ‘losgebarsten’ en waarschuwde dat de plaatselijke ziekenhuizen spoedig overstelpt zouden worden.

Morrison beloofde dat Australië 8.000 lokaal geproduceerde coronavaccins aan Papoea-Nieuw-Guinea zal schenken als onmiddellijke reactie op de uitbraak, en dat het land een miljoen doses beschikbaar zal stellen zodra die uit Europa toekomen.

Exportcontrole

Begin maart blokkeerde Europa een kwart miljoen vaccins van AstraZeneca naar Australië met het nieuwe mechanisme voor exportcontrole dat eind januari in stelling werd bracht. Die controle was een antwoord op de toenemende kritiek op de trage Europese vaccinatiestrategie. De Commissie wou zo vermijden dat een deel van de Europese vaccinproductie versluisd zou worden naar de andere kant van de wereld.