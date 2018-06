Auto ramt gevel redactie De Telegraaf

De politie sluit een ongeval uit en spreekt over een 'gerichte actie'.

Afgelopen nacht is een bestelwagen ingereden op de glazen gevel van het redactiegebouw van de Nederlandse krant De Telegraaf. Volgens de politie gaat het om een gerichte actie en zou er opzet in het spel zijn. De bestuurder van de uitgebrande bestelauto is spoorloos.

Het bestelbusje reed rond 4 uur 's ochtends door de glazen gevel van het gebouw aan de Basisweg in Amsterdam en vloog daarna in brand. De vlammen kwamen tot zeker 14 meter hoog, zegt een politiewoordvoerder. De brandweer had het vuur snel geblust. Er vielen geen gewonden.

Bestuurder spoorloos

De hoofdredactie van De Telegraaf noemde de gebeurtenis schokkend. 'Alles wijst op een aanslag. We laten ons niet intimideren', zei hoofdredacteur Paul Jansen. Volgens hem werd de krant in het verleden al bedreigd. Plaatsvervangend hoofdredacteur Wim Hoogland wijst op de betonnen bloembakken voor de gevel. 'Alleen als je echt wilt, kom je bij die pui', zegt hij.