Auto rijdt in op Duitse carnavalsstoet

De politie kan nog niet zeggen of het om een ongeluk of een aanslag gaat.

In Volkmarsen in de Duitse deelstaat Hessen is maandag rond 14.30 uur een auto op een carnavalsstoet ingereden. Dat melden meerdere Duitse media. Er is sprake van 10 tot 15 gewonden, onder wie ook kinderen. De bestuurder is aangehouden.