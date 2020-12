Auto rijdt in op voetgangers in Trier: twee doden

In de Duitse stad Trier zijn twee doden en meerdere gewonden gevallen nadat een auto ingereden is op een groep mensen in de binnenstad. Volgens de burgemeester gaat het om een 'opzettelijke daad'.

In Trier is een auto dinsdag ingereden op mensen in een voetgangerszone. Dat meldt de politie van de stad in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts op Twitter. Twee mensen zouden daarbij zijn omgekomen. Verder zijn meer dan 15 personen gewond geraakt.

De bestuurder van de auto, een 51-jarige man, is opgepakt. 'Vermijd het gebied, de politie is samen met andere hulpdiensten ter plaatse.'