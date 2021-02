Avondklok in Nederland alweer op de schop

Volgens de krant NRC is de avondklok in Nederland vanaf volgende week woensdag alweer verleden tijd.

De avondklok zou volgens NRC wel deel blijven uitmaken van de 'gereedschapskist' van de regering om maatregelen te nemen. Als het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames weer toeneemt, kan de regering in overleg met het parlement weer tot de avondklok overgaan. De regering zou dinsdag ook een exitstrategie voorstellen.

De invoering van de avondklok lokte in Nederland zware protesten uit. Tijdens demonstraties in onder meer Eindhoven en Urk brachten relschoppers schade toe aan handels- en horecazaken. In Enschede werd zelfs een ziekenhuis bekogeld.