Avondklok vanaf 18 uur in heel Frankrijk

Frankrijk schroeft de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus weer op. Vanaf zaterdag geldt in het hele land een avondklok vanaf 18 uur.

Anderhalve maand nadat Frankrijk de lockdown 2.0 wat teruggeschroefd had, draait de regering de maatschappij de duimschroeven weer wat aan. Dat maakte de Franse premier, Jean Castex, donderdagavond bekend.

'De coronasituatie in ons land blijft zorgwekkend. Sinds enkele dagen zien we een stabilisering in het aantal nieuwe besmettingen en ziekenhuisopnames. We zitten stilaan op een plateau, maar wel op een hoog plateau, met gemiddeld 6.000 nieuwe infecties per dag', stak de premier van wal.

De toestand blijft evenwel fragiel. 'Het virus circuleert nog volop en in het hele land. Bovendien zijn nieuwe, besmettelijkere varianten opgedoken', merkte hij op. Hij verwees naar de Britse en de Zuid-Afrikaanse mutant.

Om te voorkomen dat die de volgende weken dominant worden in Frankrijk, dringt een bijsturing van het coronabeleid zich op, maakte Castex bekend. 'Vanaf zaterdag geldt een avondklok vanaf 18 uur in het hele land. En die maatregel blijft zeker twee weken van kracht.'

Op 2 januari had de Franse regering die strenge avondklok al in een vijftiental departementen, onder meer in het oosten van het land, ingevoerd. Op 10 januari breidde ze de maatregel uit naar tien andere departementen. 'En die ingreep bleek nut te hebben. In die gebieden is het aantal besmettingen de afgelopen dagen fors teruggevallen', klonk het.

Castex gaf aan te beseffen dat het om een ingrijpende maatregel gaat. 'Maar we gaan nu over tot die actie om te voorkomen dat we binnenkort weer naar een harde lockdown moeten overschakelen.' Winkels kunnen overdag openblijven, verduidelijkte de premier. Voor woon-werkverplaatsingen of om kinderen aan de school te gaan oppikken, gelden ook uitzonderingen op de avondklok.

Daarnaast verstrengt Frankrijk de reisvoorschriften. Vanaf maandag moeten alle reizigers van buiten de Europese Unie voor aanvang van hun trip naar het land een negatieve coronatest die niet ouder is dan 72 uur, kunnen voorleggen. Bij aankomst in Frankrijk wacht zeven dagen quarantaine. Dan gaat opnieuw een wisser in de neus van de reiziger om te controleren of die virusvrij is.