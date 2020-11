Azerbeidzjan haalt 'per ongeluk' Russische helikopter neer

Boven Armenië is maandagavond een Russische legerhelikopter 'per ongeluk' neergeschoten door Azerbeidzjan. Twee bemanningsleden kwamen om het leven.

Het Azerbeidzjaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zijn excuses aangeboden aan Rusland. 'Dit tragische incident gebeurde per ongeluk', klinkt het. 'We dachten dat het om provocaties van Armenië ging in het conflict over Nagorno-Karabach.'

'De Mi-24-gevechtshelikopter kwam vanaf de grond onder vuur te liggen van een draagbaar luchtverdedigingssysteem', zegt het Russische ministerie van Defensie. 'Twee bemanningsleden kwamen om, een andere raakte gewond en werd geëvacueerd.' Het toestel zou een colonne voertuigen van een Russische militaire basis in Armenië begeleiden. Rusland heeft gezegd dat het een onderzoek instelt.

Hoofdstad

Het incident is een nieuwe twist in het conflict dat al decennia aansleept. Sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie botsen Azerbeidzjan en Armenië over Nagorno-Karabach. Het gebied ligt midden in Azerbeidzjan, maar de bevolking is Armeens. De onlusten laaiden in september van dit jaar op toen hevige gevechten uitbraken tussen Armeense separatisten en het Azerbeidzjaanse leger.

Intussen hebben Azerbeidzjaanse troepen Shushi, de tweede grootste stad in Nagorno-Karabach, ingelijfd. 'Na een reeks tegenslagen zijn we de controle over Shushi kwijtgespeeld', zegt de woordvoerder van de leiding in Nagorno-Karabach. 'De vijand rukt nu op naar Stepanakert (de hoofdstad van Nagorno-Karabach, red.).' Op Twitter zegt de Armeense premier Nikol Pashinyan evenwel dat de gevechten in Shushi nog altijd aan de gang zijn.

Na zes weken van hevige gevechten, met meerdere vergeefse pogingen tot een staakt-het-vuren vergeefs, zou Azerbeidzjan de strategisch belangrijke stad dus in handen hebben. Shushi ligt op een berg en is 15 kilometer verwijderd van Stepanakert. De Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev zegt dat zijn land nu dicht bij de overwinning staat. Maandag zouden nog eens 23 steden onder Azerbeidzjaanse controle zijn gebracht.

Geopolitiek

De regio is geopolitiek een potentieel kruidvat. Het Turkse regime schaart zich vol achter Azerbeidzjan. In het conflict worden drones gebruikt van de Turkse fabrikant Baykar, die onder leiding staat van de schoonzoon van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Er zijn ook geruchten over huurlingenlegers, waarvoor Turkije Syrische oppositieleiders rekruteert.

Rusland speelt een dubbelrol in de regio. Het levert aan beide landen wapens, maar probeerde tegelijk al meermaals een staakt-het-vuren te bereiken. Voor de Russische president Vladimir Poetin is het een lastige evenwichtsoefening. Hij wil geen van beide landen laten vallen, omdat noch Azerbeidzjan, noch Armenië Rusland de rug toekeren. De vraag is hoe Rusland reageert op de dood van de twee bemanningsleden van de neergehaalde helikopter.