Bank of England: ‘Kans op no-deal brexit oncomfortabel hoog'

Mark Carney, de gouverneur van de Bank of England, toont zich bezorgd over de brexitonderhandelingen.

De kans dat de Britse regering er niet in slaagt om met de Europese Unie een akkoord over de brexit te sluiten is ‘oncomfortabel hoog’. Dat heeft Mark Carney, de gouverneur van de Bank of England, gezegd op BBC Radio 4. De Bank of Engeland is de centrale bank van het Verenigd Koninkrijk.