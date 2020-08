Barnier: 'Geen beweging in brexitonderhandelingen'

Er zit nog steeds geen schot in de onderhandelingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk over een nieuws handelsverdrag. 'Ik ben teleurgesteld en bezorgd', zei Europees hoofdonderhandelaar Michel Barnier vrijdag.

Onderhandelaars van het Verenigde Koninkrijk en de Europese Unie bliezen de afgelopen dagen in Brussel verzamelen voor de zevende overlegronde over een nieuw handelsverdrag tussen beide partijen. Erg vruchtbaar bleken de onderhandelingen andermaal niet geweest te zijn.

Zomerstop

De EU-onderhandelaar zei 'verbaasd' te zijn over het gebrek aan ambitie aan Britse zijde, omdat de Britse premier Boris Johnson in juni nog had gezegd dat het tempo van de onderhandelingen over de fundamentele onderwerpen, waaronder de visserij en het toezicht op de afspraken, zou worden opgevoerd.