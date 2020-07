Barnier acht handelsakkoord in dit stadium 'erg onwaarschijnlijk'

EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier blijft pessimistisch over het bereiken van een handelsovereenkomst na de meest recente brexitonderhandelingsronde in Londen. De Britse hoofdonderhandelaar David Frost erkent dat een akkoord tegen eind deze maand, zoals de Britse premier Boris Johnson had gehoopt, onmogelijk is. Hij mikt nu op september.

Volgens Barnier is vooruitgang geboekt in een aantal dossiers zoals gerechtelijke samenwerking, maar kwam er geen beweging op twee cruciale vlakken, eerlijke concurrentie en visserij. 'De Britse weigering zich te engageren voor een gelijk speelveld en een visserijovereenkomst maken dat een handelsakkoord in dit stadium erg onwaarschijnlijk is', zegt de EU-hoofdonderhandelaar.

Hij herinnerde er nog aan dat er tegen oktober een deal moet zijn, opdat die geïmplementeerd zou kunnen worden tegen januari. Dan eindigt de overgangsperiode en verlaat Groot-Brittannië de Europese eenheidsmarkt.

We moeten ons blijven voorbereiden op alle mogelijke scenario's voor het einde van de overgangsperiode eind dit jaar. David Frost Britse hoofdonderhandelaar

Ook David Frost, de Britse ambtgenoot van Barnier, zegt dat er nog 'een grote kloof' is tussen de standpunten van beide partijen over eerlijke concurrentie en visserij. Maar 'ondanks alle moeilijkheden schat ik dat we op basis van het werk dat we in juli deden nog altijd een akkoord kunnen bereiken in september', zegt hij. 'We moeten blijven onderhandelen met dat doel voor ogen.'

Voorbereiden op geen akkoord

Frost voegt eraan toe dat de mogelijkheid bestaat dat er geen akkoord komt. 'We moeten ons daarom blijven voorbereiden op alle mogelijke scenario's voor het einde van de overgangsperiode eind dit jaar.'