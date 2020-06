Barnier boort Europese hoop van Londense City de grond in

Europees brexitonderhandelaar Michel Barnier maakt brandhout van de plannen van de City om na de brexit een optimale toegang te behouden tot de Europese interne markt.

De onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie over een toekomstig samenwerkingsakkoord zijn maandag een versnelling hoger gegaan. De volgende vier weken wordt intensief onderhandeld, afwisselend in Londen en in Brussel. Het voorbije halfjaar is geen millimeter vooruitgang geboekt en de Britse premier Boris Johnson is onverbiddelijk. Op 31 december verlaten de Britten de Europese Unie, met of zonder deal over de toekomst.

Maar hoe moeilijk zo'n akkoord wel wordt, bleek dinsdag nog maar eens. In een tv-toespraak bij de financiële denktank Eurofi zette Barnier de Britse plannen voor bankieren na de brexit weg als 'onaanvaardbaar'. En hij deed dat met snoeiharde argumenten.

Dat het Brits vertrek uit de Unie problematisch wordt voor de Londense City, is al vier jaar zonneklaar. De Britten hebben altijd al beweerd dat ze dezelfde toegang tot de Europese markt wensen als nu. Terwijl de brexit precies gaat over het terugnemen van de controle en dus ook het afwijken van al die Europese regels.

Toch is het enkel en alleen aan de Europese Unie om te bepalen of de Britse financiële regels 'equivalent' zijn aan de Europese. Financiële diensten maken net daarom geen deel uit van de huidige onderhandelingen met de Britten. Londen had moeten beseffen wat eraan komt. Ook Zwitserland hengelt al jaren tevergeefs naar een EU-beslissing over equivalentie.

Handelsakkoord

Wel wil Europa een hoofdstuk financiële diensten inschrijven in het toekomstige handelsakkoord. Die afspraken moeten dan garanderen dat Britse banken zich kunnen vestigen in Europa en vice versa zonder discriminatie.

Maar Londen wil veel verder gaan en in het nieuwe handelsakkoord regels vastleggen voor financiële samenwerking. 'Een serieuze aantasting van de autonomie en de beslissingsmacht van de Unie', noemt Barnier dat. 'Dat is voor geen enkele lidstaat, noch voor het Europees Parlement aanvaardbaar.'

Barnier verwijt de Britten dat ze van twee walletjes blijven eten. Concreet willen de Britse banken blijven werken vanuit Londen, met korte bezoekjes af en toe maar nauwelijks personeel of operaties op het continent. 'Het risico dat ze zo ontsnappen aan elke reglementering is significant,' aldus Barnier. En dat is ook gevaarlijk voor de financiële stabiliteit.

Dat betekent dat Britse verzekeraars, handelsbanken en spaarbanken vanaf januari 2021 het voordeel van een EU-paspoort verliezen. Michel Barnier Europees brexit-onderhandelaar