Barnier luidt alarmbel over brexitimpasse

'Het Verenigd Koninkrijk kan niet tegen verlengingen van de brexitonderhandelingen zijn en tegelijk het rempedaal indrukken tijdens de gesprekken.' Zelfs Europees brexitonderhandelaar Michel Barnier verloor vrijdag zijn flegma na een week van vastgelopen overleg over een breed handels- en samenwerkingsakkoord met Londen. De Britten drijven Barnier bewust de gordijnen in, in de hoop dat de EU zelf verlengingen van het brexitoverleg vraagt. Dat zou Londen de kans bieden toegevingen te eisen.

Echt nijdig is Barnier over het feit dat de Britten terugkomen op bestaande afspraken, zoals het garanderen van een eerlijk speelveld in ruil voor quota en tolvrije toegang tot de Europese markt. Op het vlak van politiesamenwerking weigert Londen garanties voor de databescherming van Europese burgers. En over visserij wil het VK zelfs niet praten.