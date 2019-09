Barnier publiceert opinie in lijfblad Tory's

Europees hoofdonderhandelaar Michel Barnier is weinig optimistisch dat een brexit zonder akkoord kan worden vermeden. Dat schrijft hij in een opiniestuk in The Telegraph.

Die conservatieve Britse krant is zowat het lijfblad van de Tory’s, de Britse Conservatieven, en wordt daarom smalend wel ‘The Torygraph’ genoemd.

In het opiniestuk legt Barnier uit dat de ‘backstop’-regeling, die in het VK op veel verzet stuit, niet zal verdwijnen. De ‘backstop’ is nodig om ervoor te zorgen dat de grens tussen Ierland en Noord-Ierland openblijft nadat het VK uit de Europese Unie is gestapt. Tegelijk garandeert de regeling dat de eengemaakte markt van de EU niet wordt aangetast.

Volgens de Britse premier Boris Johnson zal het Verenigd Koninkrijk zoals voorzien op 31 oktober de EU verlaten, met of zonder akkoord.

Op 28 augustus besloot hij het Britse parlement van half september tot midden oktober naar huis te sturen. Een beslissing die op hevig verzet stuit en waartegen zaterdag in een 30-tal steden werd betoogd. In de ogen van sommige politici wil Johnson zo voorkomen dat het parlement een ‘no-deal brexit’ tracht tegen te houden.