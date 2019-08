'Begroting 2020 prioriteit nieuwe Italiaanse regering'

Ministerposten

Voor de regering-Conte bis ook echt uit de startblokken kan schieten, moet de premier dus nog wel een consensus vinden met de links-populisten en centrumlinks over de verdeling van de ministerposten. Dat belooft geen sinecure te worden. De afgelopen dagen kibbelden de twee kampen al duchtig over die portefeuilles.

In hoeverre al inhoudelijke afspraken gemaakt zijn tijdens de onderhandelingen van de voorbije dagen is evenmin duidelijk. Maar Conte gaf donderdag na zijn onderhoud met Mattarella al wel een voorzet.

Italië moderniseren

Vorig jaar leidde dat project tot een clash met Brussel omdat de derde economie van de eurozone de Europese begrotingsregels aan zijn laars lapte. In de politieke en beleggerswereld leeft de hoop dat een herhaling van dat scenario uitgesloten is als de Vijfsterrenbeweging met centrumlinks gaat besturen en de uiterste rechtse Matteo Salvini buitenspel staat. De leider van de Lega liep zich de voorbije weken al warm voor een harde confrontatie met Europa.

'De nieuwe regering gaat Italië moderniseren. We gaan werken aan een beter land, aan een land dat groeit, aan veilige infrastructuur, aan een land dat zich voedt met hernieuwbare energie en de ongelijkheid wegwerkt. We moeten de verloren tijd inhalen en Italië weer de leidersrol geven die het verdient', stelde Conte donderdagmiddag. Hoe dat zich vertaalt in een regeerakkoord, moet over enkele dagen blijken.