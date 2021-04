Beieren koopt 2,5 miljoen Russische Spoetnik-vaccins

Beieren heeft een voorlopig contract onderhandeld voor de levering van 2,5 miljoen dosissen van het Spoetnik V-vaccin. De deal houdt in dat de productie ervan deels in de Duitse deelstaat zal gebeuren.

Net als de rest van de EU schikt Duitsland zich grotendeels naar de gezamenlijke Europese aankoop van coronavaccins. Niettemin maakten de Duitsers altijd de kanttekening dat ze Spoetnik-V overwegen, zelfs als andere lidstaten dat niet doen.

Beieren is nu de eerste van de 16 Duitse Länder dat een akkoord aankondigt. Minstens een deel van de Spoetnik-vaccins zal bovendien in Beieren geproduceerd worden, in een fabriek van de Russische farmaspeler R-Pharm in Illertissen.

München verzekert dat het niet vooruit zal lopen op de Europese goedkeuring van het Russische goedje door de geneesmiddelenwaakhond EMA. Als het zover is, gaat het wel om een pak extra spuitjes voor het 13 miljoen inwoners tellende Beieren, klopte minister-president Markus Söder zich op de borst.

Groen licht

De levering is gepland voor juli. De vraag is of de nood dan nog zo hoog zal zijn. Op een recente digitale top kregen de Europese staatshoofden en regeringsleiders nog te horen dat het nog drie tot vier maanden kan duren voor het Spoetnik-vaccin groen licht krijgt van de EMA.