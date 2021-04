Beierse Söder smijt zich in strijd om opvolging Merkel

De Beierse minister-president Markus Söder gooit zich in de strijd om de opvolging van de Duitse bondskanselier Angela Merkel.

De Beierse minister-president Markus Söder heeft de sprong dan toch gewaagd. Hij kondigde zondag aan zich kandidaat te stellen als lijsttrekker van de christendemocratische alliantie CDU/CSU. De 54-jarige Söder neemt het op tegen Armin Laschet, de deelstaatpremier van Noordrijn-Westfalen en voorzitter van de CDU. De knoop wordt waarschijnlijk later deze week doorgehakt.

De parlementsverkiezingen van 26 september betekenen het einde van het tijdperk van Angela Merkel, die sinds 2005 onafgebroken bondskanselier is. Met zijn kandidatuur wil Söder in haar voetsporen treden. De zet is opmerkelijk omdat hij behoort tot de CSU, de kleinere en conservatieve zusterpartij van Merkels CDU. Die leverde nog maar twee keer een kandidaat-kanselier: Franz Josef Strauss in 1980 en Edmund Stoiber in 2002. Beiden verloren de verkiezingen roemloos.

De essentie De minister-president van Beieren, Markus Söder, wil als lijsttrekker van CDU/CSU naar de parlementsverkiezingen van 26 september.

Hij moet het opnemen tegen CDU-voorzitter Armin Laschet, die maandag de steun kreeg van de partijtop.

Söder doet het echter een pak beter bij de Duitse kiezers. 54 procent van hen ziet in hem een goede kanselierskandidaat, tegenover 19 procent voor Laschet.

CDU/CSU hakt deze week de knoop door over wie Angela Merkel kan opvolgen.

Söder is er echter van overtuigd dat hij die vloek op het lijsttrekkerschap kan doorbreken. Hij moet dan wel eerst zijn rivaal Laschet uitschakelen, die als CDU-voorzitter op de eerste rij stond als spitzenkandidaat. Maar Laschet breekt voorlopig weinig potten. Amper 19 procent van de Duitsers vindt hem een goede kanselierskandidaat. Söder kan in de opiniepeilingen rekenen op de steun van 54 procent.

Publieke reprimande

Söder dankt zijn populariteit onder andere aan zijn rechtlijnige parcours in de coronapandemie. Net zoals Merkel pleitte hij voor een harde strijd tegen het virus. Daarbij stond Söder vaak diametraal tegenover zijn collega's in andere deelstaten, onder wie Laschet, die veel sneller wilden versoepelen. Het leverde Laschet twee weken geleden een zeldzaam publieke reprimande van Merkel op.

Söder heeft zijn politieke ambitie nooit onder stoelen of banken gestoken.

Toch bevestigde de partijtop van CDU maandag het vertrouwen in Laschet. Maar een definitieve beslissing volgt pas later. Lees: niemand durft uit te sluiten dat Söder alsnog met de hoofdprijs gaat lopen. Hij heeft tijdens de coronacrisis alleszins zijn pr verzorgd door zich op de voorgrond te murwen telkens Merkel samenzat met de deelstaatpremiers.

Politieke ambitie

Söder heeft zijn politieke ambitie nooit onder stoelen of banken gestoken. Als tiener had hij boven zijn bed een poster hangen van Franz Josef Strauß, de conservatieve CSU-reus die Beieren definitief moderniseerde. Na een loopbaan als journalist belandde Söder in 1994 in het Beierse parlement en klom hij, na een rist ministerposten, in 2018 op tot minister-president van de deelstaat en CSU-voorzitter.

27% score CDU/CSU in peilingen In de jongste peilingen schommelt CDU/CSU rond 27 procent, zowat 10 procentpunt lager dan een jaar geleden.

Söder staat bekend als een vlotte communicator met een grote ideologische lenigheid. In de vluchtelingencrisis van 2015 kantte hij zich tegen Merkels 'Wir-schaffen-das'-beleid, om de opmars van het extreemrechtse AfD te blokkeren. Toen dat niet werkte, schoof hij op naar het centrum. En recent is hij de groene toer opgegaan, met onder meer een oproep om de koolstofuitstoot drastisch te verminderen.