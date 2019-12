Beierse ministers riskeren celstraf als ze luchtkwaliteit niet verbeteren

Politici die pertinent weigeren de Europese wetgeving over luchtkwaliteit te implementeren kunnen een celstraf krijgen. Dat heeft het Europees Hof van Justitie beslist in een geschil tussen een Duitse milieubeweging en de deelstaat Beieren.

Alles draait om een rechtszaak van de Duitse milieuorganisatie Deutsche Umwelthilfe (DUH) tegen Beieren over de slechte luchtkwaliteit in de stad München. Die voldoet al jaren niet aan de Europese richtlijn inzake luchtkwaliteit.

Het EU-Hof sluit celstraffen voor de Beierse ministers niet uit, maar werpt hoge barrières op.

Beieren werd in 2012 al eens veroordeeld om het actieplan voor de luchtkwaliteit in München aan te passen, bijvoorbeeld door een rijverbod voor bepaalde dieselvoertuigen op te leggen. Dat gebeurde niet. In 2016 en 2017 kreeg Beieren zelfs dwangsommen opgelegd. Die werden gewoon betaald. Aan het actieplan voor luchtkwaliteit is nog geen letter veranderd.

De milieubeweging wil nu een gevangenisstraf voor de Beierse minister van Milieu of de minister-president. Dwangsommen alleen volstaan niet, vindt DUH. De Beierse rechtbank heeft die vraag doorverwezen naar het Europees Hof van Justitie.

Barrières

Het EU-Hof sluit celstraffen voor de Beierse ministers niet uit, maar werpt hoge barrières op. De bevoegde rechtbank kan dergelijke straffen enkel uitspreken als er een rechtsgrond is in het nationale recht om mensen met een publiek mandaat op te sluiten. De rechter moet ook het evenredigheidsbeginsel in acht nemen.