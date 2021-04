Beierse premier Söder gooit zich in strijd om opvolging Merkel

In Duitsland is de strijd om de opvolging van kanselier Angela Merkel in een nieuwe fase beland. De Beierse premier Markus Söder hengelde zondag voor het eerst onomwonden naar het kopmanschap van de centrumrechtse alliantie CDU/CSU.

Minder dan een half jaar voor de Duitsers naar de stembus trekken om een nieuw federaal parlement te kiezen, neemt de zenuwachtigheid in politieke kringen toe. Niet het minst in het conservatieve kamp. Want voor het eerst in 16 jaar zal iemand anders dan Angela Merkel de kanselierskandidaat zijn voor de alliantie van de CDU en haar Beierse zusterpartij CSU.

Maar wie? Die vraag brandt nu al een tijd op de lippen bij onze oosterburen. Vrijwel iedereen gaat ervan uit dat de strijd om de kanselierskandidatuur uitdraait op een duel: Armin Laschet, de premier van Noordrijn-Westfalen en de leider van de CDU, versus Markus Söder, de minister-president van Beieren en het kopstuk van de CSU.

Marsrichting

De alliantie gaf de voorbije weken aan 'tussen Pasen en Pinksteren' knopen te zullen doorhakken. Maar mogelijk valt de strijd de volgende dagen in een beslissende plooi. Want kopstukken van het conservatieve kamp, onder wie Merkel, bliezen zondag verzamelen om achter gesloten deuren de opties te bespreken.

De roep om snel duidelijkheid te verschaffen over de marsrichting voor de volgende maanden klonk de afgelopen tijd steeds luider in conservatieve hoek. De alliantie CDU/CSU incasseerde dan ook enkele klappen.

Peilingen doen de zenuwachtigheid in het kamp-Merkel enkel toenemen. In recente rondvragen naar de kiesintenties van de Duitsers bij de stembusslag van 26 september scoort de CDU/CSU nog 26 tot 28,5 procent. Dat is 10 procentpunt minder dan in februari. Vorig jaar peilde de alliantie zelfs nog op 40 procent.

Hoofdbrekens

Een offensief om het tij te keren dringt zich dus op. En dat komt er best onder leiding van de kandidaat die dit najaar dingt naar de gunst van de kiezer en het kanselierschap, beseffen de CDU en de CSU.

Als de CDU bereid is mij te steunen, wil ik een gooi doen naar het kanselierschap. Wil de CDU dat niet, dan blijven we zonder wrok samenwerken. Markus Söder Beierse premier

Volgens populariteitspolls ligt Söder het best in de markt bij de bevolking. Zowat 54 procent van de Duitsers vindt hem een goede kanselierskandidaat. Laschet blijft steken op 16 procent.

De kwestie zadelt de conservatieven met flink wat hoofdbrekens op. Want traditioneel schuift de CDU de kanselierskandidaat voor de federale verkiezingen naar voren. Slechts twee keer viel die eer de CSU te beurt. Beide malen beet de Beierse kanselierskandidaat evenwel in het zand.

Schermvullende weergave CDU-leider Armin Laschet. ©REUTERS

Ambities

Maar de geschiedenis lijkt Söder niet te ontmoedigen. Tijdens het conclaaf zondag sprak hij voor het eerst onomwonden zijn ambities uit. 'Als de CDU bereid is mij te steunen, wil ik een gooi doen naar het kanselierschap. Wil de CDU dat niet, dan blijven we zonder wrok samenwerken', vernamen de persagentschappen AFP en Reuters zondag in conservatieve kringen.

Söder zou zaterdag met Laschet overlegd hebben over de kwestie. 'Tijdens dat gesprek heeft de CDU-leider ook zijn kanseliersambities uitgesproken. Knopen zijn niet doorgehakt', klonk het na afloop in de entourage van de Beierse premier. Of dat de volgende dagen wel gebeurt, is dus nog even afwachten.