Beleggers doen Italiaanse obligaties van de hand

De verkoopgolf komt er enkele uren voor premier Giuseppe Conte de senaat toespreekt. Wellicht kondigt hij het ontslag van de regering aan. Hoe het dan voortgaat in de derde economie van de eurozone, is voorlopig onduidelijk.

De Italiaanse regering staat voor de dag van de waarheid. Om 15 uur trekt premier Giuseppe Conte naar de senaat. In een speech moet hij duidelijk maken of zijn regering volgens hem nog toekomst heeft. De ploeg wankelt sinds de uiterst rechtse vicepremier Matteo Salvini op 8 augustus het vertrouwen opzegde in de links-populistische coalitiepartner, de Vijfsterrenbeweging.

Op papier kunnen zich straks een aantal scenario's voltrekken in het parlement. Maar het lijkt er steeds meer op dat Conte de eer aan zichzelf houdt, het ontslag van zijn regering aankondigt en vervolgens naar president Sergio Mattarella trekt om dat aftreden te officialiseren.

President aan zet

De leider van de Vijfsterrenbeweging, Luigi Di Maio, voedde de speculatie over die piste dinsdagmiddag. Hij prees Conte voor het geleverde werk van de voorbije 14 maanden. 'Liefste Giuseppe, wat er ook gebeurt, het was een eer met u samen te werken in de regering', zei de vicepremier tot de premier op Facebook.

50 miljard Schokmaatregelen Salvini beloofde de Italianen dinsdag te zullen streven naar een budget van 50 miljard euro voor 2020 om met fiscale schokmaatregelen de economie een boost te geven.

Hoe het voort moet na het ontslag van de regering, is voorlopig onduidelijk. Slechts één ding is zeker: president Mattarella komt aan zet. Hij is de enige die het parlement kan ontbinden en vervroegde verkiezingen kan uitschrijven.

De centrumlinkse politicus zal wellicht niet overhaast te werk gaan en alle opties afwegen na overleg met alle politieke kopstukken en de nog levende ex-presidenten. De vorming van een nieuwe coalitie met de Vijfsterrenbeweging en de centrumlinkse Democratische Partij (PD) is een van de mogelijke pistes.

Beleggers

Lega-leider Salvini blijft intussen hopen op vervroegde verkiezingen in het najaar. Hij beloofde de Italianen dinsdag te zullen streven naar een budget van 50 miljard euro voor 2020 om met fiscale schokmaatregelen de economie een boost te geven.

Liefste Giuseppe, wat er ook gebeurt, het was een eer met u samen te werken in de regering. Luigi Di Maio Leider Vijfsterrenbeweging

Dat plan zou de derde economie van de eurozone ongetwijfeld opnieuw op ramkoers zetten met de Europese Commissie. Die dwong de Italiaanse regering de voorbije maanden al twee keer tot een bijsturing van haar begroting.