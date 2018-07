Belg wordt baas van Europees merkenbureau

De Belg Christian Archambeau is benoemd tot directeur van het Europees Bureau voor Intellectuele Eigendom (EUIPO). Dat melden enkele federale ministers via Twitter.

‘De federale regering heeft niet op een inspanning gekeken’ om deze benoeming binnen te halen, zegt premier Charles Michel (MR). Hij preciseert dat nog in de marge van de Navo-top en van de Europese Raad stappen werden ondernomen. ‘Bedankt aan onze diplomaten voor hun uitstekend werk’.

Archambeau is momenteel adjunct-uitvoerend directeur van het EUIPO. Hij zou bij de stemming vrijdagmorgen zestien stemmen hebben gekregen tegen twaalf voor zijn Estse tegenkandidate.

De Franstalige Belg werkte 15 jaar, tot 2002, voor het Europese Ruimtevaartagentschap ESA en stapte daarna over naar het Europese Octrooibureau EPO , dat nauwe banden heeft met het EUIPO .

Het EUIPO is een gedecentraliseerd orgaan van de Europese Unie. Het beheert de rechten op Uniemerken en -modellen, runt het Europees Waarnemingscentrum voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en houdt een database van verweesde werken bij. Het werd in 1994 opgericht en heeft zijn hoofdzetel in Alicante. Jaarlijks ontvangt en behandelt het bureau gemiddeld 115.000 merkaanvragen en 85.000 modelaanvragen.